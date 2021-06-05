История моды свидетельствует, что чьи-то жертвы часто становятся достоянием других. Мы на Men 24 подобрали для тебя несколько интересных примеров того, как вещь, которую придумали и создали для мужчин, стала успешным достоянием женщин.

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Крючок-застежка

Автором изобретения, хотя это может и странно звучит, является знаменитый американский писатель Марк Твен . Таким образом – с помощью крючков-застежек – он предлагал крепить подтяжки к штанам (да, ремень появился только в XIX веке).

Так вот. Те сложные и непонятные сейчас для части мужчин штуки, с которыми иногда приходится вести неравную борьбу, и которые расположены позади женского бюстгальтера – это потомки именно твеновских сугубо мужских застежек.

Так случилось, что тогдашние мужчины в большинстве своем не поняли задумку Твена – и не захотели использовать крючки-застежки в своем гардеробе. Вместо того они безумно понравились производителям корсетов , а чуть позже – и лифчиков.



Застежку на бюстгальтерах создали для мужских подтяжек / Фото unsplash

Розовая одежда

Разделение одежды по цветам на "для мальчиков" и "для девочек" возникло примерно в середине XX века. Это был такой маркетинговый ход производителей, чтобы их продукция продавалась – сформировать определенную моду, чтобы младшие дети другого пола не донашивали одежду за старшими.

В течение же XVII – XIX веков мальчиков и девочек спокойно одевали, например, в одинаковые белые платья. Это же практично – ребенка в платье легче приучать к горшку, а пятна с белого прекрасно отстирывались с помощью отбеливателя.

А теперь о главном, внимание: сначала розовый цвет приписали не девочкам – а мальчикам! В 1918 году один популярный американский журнал из области моды написал:

"Нам кажется, мальчикам уместнее носить одежду розового цвета. Ведь розовый – это цвет сильный и более однозначный. Нежный, небесный голубой больше подходит же девочкам".



Розовая одежда сначала была мужским трендом / Фото unsplash

Но, но. Мода эта не прижилась. В итоге "мальчиковые" и "девчачьи" цвета сменились на противоположные . Предполагаем, это произошло из-за похожей давней французской традиции, а на французов ориентировались едва ли не все модники ХХ века.