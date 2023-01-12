Раян Гендріксон – зелений берет у відставці. Свого часу він працював у підрозділі спецназу армії США. Тепер уже колишній вояка дуже багато часу проводить в Україні. Причиною цього стала необхідність звільнити наші землі від мін, які ворог залишив після відступу.

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Раян робить це для дітей

За плечима в американського ветерана досвід 8 відряджень до Афганістану. Тепер же у нього виникла потреба виконувати гуманітарну допомогу. Цим він і займається в Україні, сприяючи її розмінуванню. І саме для цього Раян створив власну неприбуткову групу, яка займається знешкодженням мін та інших снарядів ворога.

Коли я приїжджав до України у березні, квітні, травні, я багато чув про дітей, які зазнають поранень та гинуть від мін, касетних бомб, мін-пасток. Це справді повернуло мені біль. І це все, через що я пройшов, що бачив, через що проходять ці діти. Це здебільшого діти. Ось чому я роблю те, що роблю,

– наголосив він.

За словами Гендріксона, міни знаходять як на дорогах і полях, так і у квартирах. Причому, вороги їх ховають у кухонних шафках, щоб завдати максимальної шкоди мешканцям осель, коли ті повернуться. І саме тому на звільнених територіях проводять настільки ретельний пошук вибухонебезпечних предметів.

Ще 200 тисяч кілометрів не перевірено

Заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян зауважила, що Україна – найбільш забруднена мінами країна у світі. Наразі відомо про ще 200 тисяч кілометрів території, які потрібно перевірити та розмінувати. І це лише на територіях, звільнених з-під окупації.

Як зазначив Гендріксон, на жаль, постійно гинуть солдати та сапери. Він зауважив, що напередодні втратили щонайменше 7 саперів. І, на жаль, таких втрат з кожним днем стає усе більше.

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Відомо, що Україну вже вдалося звільнити від сотень тисяч мін. Наша влада зауважила, що для повного розмінування знадобиться щонайменше 7 років. І то лише після завершення повномасштабного вторгнення.

Увага! Бренд Nemiroff запустив благодійну кампанію "Незламний дух України". У її рамках збирають кошти, які спрямовують на реабілітацію українців, які отримали мінно-вибухові травми.

За словами Гендріксона, за графіком він прокидається зранку та виїжджає до Херсона. Дорогою зв'язується з частиною саперної команди. На саме ж розмінування впливають погодні умови. Якщо на вулиці тепло, то сапери продовжують знешкоджувати залишені ворогом снаряди.

Нагадаємо, що раніше Держдеп виділив майже 90 мільйонів доларів. Цю суму спрямують на потреби розмінування. Мовиться як про сучасне обладнання, так і навчання саперів.

Наразі в нашій державі працює близько 200 бригад з розмінування. У кожну входить по 5 осіб. Планують до 2024 року подвоїти кількість саперів.

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Наостанок зауважимо, що Гендріксон не планує припиняти допомогу Україні. Свій час він розділяє між США та Україною. До Сполучених Штатів він їздить для того, щоб збирати кошти. Їх він витрачає на спорядження для саперів.