Член Консультативної ради з чоловічого здоров'я Ден Джордано, ліцензований фізіотерапевт, створив нову програму Daily Mobility для All Out Studio. Вона може допомогти покращити кровообіг, а також тимчасово покращити діапазон рухів під час тренувань.

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Сидіти цілий день на кріслі – сумнівне задоволення. Але, на жаль, сучасні реалії такі: ми сидимо по 8 годин в офісі, по кілька годин за кермом, а також просиджуємо вечори на дивані за переглядом улюблених серіалів. Тож потрібно щось робити зі своєю мобільністю, щоб позбутися болю у стегнах, спині, шиї та плечах.

Ден Джордано дав кілька порад, які допоможуть зробити розминку, зменшити біль та напругу у твоєму тілі. Для цього достатньо виконувати ці 3 рухи мобільності. Їхня особливість полягає в тому, що для виконання зовсім необов'язково вставати з крісла.

Дивися, як виконувати вправи на мобільність:

3 вправи на мобільність

1. Розтяжка. Постав одну ногу на протилежне коліно. Нахилися вперед, поки не відчуєш розтягування. Зроби паузу та затримайся на 10 – 30 секунд. Повернися у вихідне положення. Повтори з другою ногою.

2. Обертання хребта. З'єднай пальці та поклади їх на потилицю. Повільно поверни тулуб в одну сторону, а потім в іншу. Уникай різких рухів.

3. Обертання грудної клітини сидячи. Нахилися вперед і поклади обидві руки поруч з однією ногою. Поверни тулуб і дотягнися до стелі зовнішньою рукою. Рухайся так, щоб імітувати натяг тятиви, коли ти підіймаєш руку.

Виконуй ці вправи, якщо ти надто багато часу проводиш за робочим столом. Вони дозволять тобі почуватися відмінно, а також позбавлятися болю у м'язах спини та шиї.

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