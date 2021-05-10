Член Консультативного совета по мужского здоровья Дэн Джордано, лицензированный физиотерапевт, создал новую программу Daily Mobility для All Out Studio. Она может помочь улучшить кровообращение, а также временно улучшить диапазон движений во время тренировок.

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Сидеть целый день на кресле – сомнительное удовольствие. Но, к сожалению, современные реалии таковы: мы сидим по 8 часов в офисе, по несколько часов за рулем, а также просиживаем вечера на диване за просмотром любимых сериалов. Поэтому нужно что-то делать со своей мобильностью, чтобы избавиться от боли в бедрах, спине, шее и плечах.

Дэн Джордано дал несколько советов, которые помогут сделать разминку, какая уменьшить боль и напряжение в твоем теле. Для этого достаточно выполнять эти 3 движения мобильности. Их особенность заключается в том, что для выполнения совсем необязательно вставать с кресла.

Смотри, как выполнять упражнения на мобильность:

3 упражнения на мобильность

1. Растяжка. Поставь одну ногу на противоположное колено. Наклонись вперед, пока не почувствуешь растяжение. Сделай паузу и задержись на 10 – 30 секунд. Вернись в исходное положение. Повтори с другой ногой.

2. Вращение позвоночника. Соедини пальцы и положи их на затылок. Медленно поверните туловище в одну сторону, а потом в другую. Избегай резких движений.

3. Вращение грудной клетки сидя. Наклонись вперед и положи обе руки рядом с одной ногой. Поверни туловище и дотянись к потолку внешней рукой. Двигайся так, чтобы имитировать натяжение тетивы, когда ты поднимаешь руку.

Выполняй эти упражнения, если ты слишком много времени проводишь за рабочим столом. Они позволят тебе чувствовать себя отлично, а также избавляться боли в мышцах спины и шеи.