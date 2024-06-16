Плохая идея также – не давать телу достаточно времени на восстановление после тренировки. Поэтому, да, травмы от чрезмерных нагрузок является распространенным явлением среди бегунов. Но если распознать первые симптомы, то можно вовремя принять контрмеры.

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Три ранних признака травм от чрезмерной нагрузки

Для долговременных здоровых беговых тренировок важно развить хорошую осведомленность о своем теле. И обращать внимание на ранние сигналы об опасности травмирования.

Признак первый. Хорошее эмпирическое правило: боль, которая возникает во время бега, должна исчезнуть в течение 24 часов. Напряжение или боль, которая длится более суток после тренировки (или постоянно возвращается), следует тщательно отслеживать. Здесь очень желательно пройти медицинское обследование.

Хорошее эмпирическое правило: боль, которая возникает во время бега, должна исчезнуть в течение 24 часов. Напряжение или боль, которая длится более суток после тренировки (или постоянно возвращается), следует тщательно отслеживать. Здесь очень желательно пройти медицинское обследование. Второй признак. Это может быть плато производительности, когда ты не наблюдаешь улучшения, несмотря на регулярные тренировки.

Это может быть плато производительности, когда ты не наблюдаешь улучшения, несмотря на регулярные тренировки. Третий признак – постоянное чувство истощения. Оно может быть показателем перетренированности.

Эти признаки указывают, что организм находится в стрессовом состоянии и может потребовать перерыва или корректировки тренировок.

Для безопасных тренировок важно развить хорошую осведомленность о своем теле / Фото freepik

Как предотвратить травмы от перегрузки

Увеличивать нагрузку постепенно. В идеале – не более чем на 10% в неделю. Организовывать свои тренировки так, чтобы организм мог адаптироваться к нагрузкам. Также на каждые 3 – 4 недели следует планировать неделю отдыха, во время которой объем тренировок уменьшать на четверть.

В идеале – не более чем на 10% в неделю. Организовывать свои тренировки так, чтобы организм мог адаптироваться к нагрузкам. Также на каждые 3 – 4 недели следует планировать неделю отдыха, во время которой объем тренировок уменьшать на четверть. Планируй перерывы и силовые тренировки. Достаточное количество перерывов имеет решающее значение. Делать перерыв стоит не менее 24 часов после легких нагрузок и не менее 48 часов после более интенсивных. Также бег стоит дополнять свои силовыми и двигательными упражнениями, чтобы укрепить мышцы и суставы.

Достаточное количество перерывов имеет решающее значение. Делать перерыв стоит не менее 24 часов после легких нагрузок и не менее 48 часов после более интенсивных. Также бег стоит дополнять свои силовыми и двигательными упражнениями, чтобы укрепить мышцы и суставы. Никогда не игнорируй боль. Если травма все же произошла, нужно действовать быстро. Первое, что нужно – получить правильный диагноз от врача. Затем, в большинстве случаев, нужен относительный покой и постепенная нагрузка для укрепления травмированного участка.

В общем – следует всегда заботиться о собственном теле и уважать его. Иногда лучше пропустить несколько дней тренировок и полностью восстановиться, чем пойти на риск получить серьезную травму, которая выведет тебя из строя на несколько месяцев.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.