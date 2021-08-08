5 типов поведения девушек на первом свидании, и как мужчинам на них реагировать
Источник:24 канал
Говорят, девушки первое свидание переживают острее, чем парни. Если это так (да даже если и не так), не помешает в эту важную минуту поддержать ее.
А чтобы сделать это правильно, надо припомнить 5 типичных моделей поведения женщин на первом свидании. И, соответственно, нужные мужские реакции на них.
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Если она опоздала
Иногда кажется, что это какая-то "программа", которую кто-то когда-то заложил в женщин – принципиально опаздывать на свидание. Даже на первое. Бороться с этим – дело бесполезное полностью.
Лучше обратиться внимание на то, на сколько времени она запаздывает.
- Если речь о 5 – 15 минутах, то даже не расстраивайся: ты ей очень интересен.
- Если о 15 – 40 минут, то есть основания задуматься: шансы вызвать интерес у тебя есть, но это пока только шансы.
- Но если она опоздала более чем на 40 минут – пиши пропало.
Первое свидание – особое событие в жизни каждого и каждой / Фото unsplash
Если она не выбирает ничего из меню
Что делать, если вы пошли на свидание в ресторан, а девушка не выбирает ничего из меню? Причин этому может быть много, но чаще всего речь идет о сомнениях.
- О чем мы? К примеру, если она очень голодная, но стесняется показать, что иногда много ест.
- Или не знает, стоит ли заказывать мясное блюдо, если вдруг ты веган?
Так что же делать? Предложи сделать заказ самому, но переспроси при этом: "большое блюдо или меньшее?" и "рыбу, мясо или без всего такого?" И обязательно приглашай девушку в заведение, с меню которого ты уже знаком.
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Если она задает много вопросов
Не такой уж и плохой сценарий. Если она ставит вопрос за вопросом – ты ей интересен.
- К тому же она таким образом проверяет тебя на откровенность и правдивость. Вот и будь именно таким.
Какого цвета ни был бы мир вокруг, искра между вами озарит его / Фото unsplash
Если она изо всех сил пытается избежать неловких пауз
Но в итоге заполняет их чем угодно. Например, историями о том, как в детстве любила отрывать крылышки мухам. Ничего, вроде бы, страшного, но когда она поймет, что наговорила... На второе свидание можешь не надеяться.
- Итак, лучше ты перехвати инициативу. Рассказывай больше! Но и сам не опускайся до "мух".
Если она ждет искру
Замечательное свидание, но – не было искры. Не сплелись руки, губы, души. Какое разочарование! Зачем же продолжать?
- Поэтому если девушка тебе симпатична – создай искру!
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