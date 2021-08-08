5 типов поведения девушек на первом свидании, и как мужчинам на них реагировать

Говорят, девушки первое свидание переживают острее, чем парни. Если это так (да даже если и не так), не помешает в эту важную минуту поддержать ее.

А чтобы сделать это правильно, надо припомнить 5 типичных моделей поведения женщин на первом свидании. И, соответственно, нужные мужские реакции на них.

Стоит знать Лучше один раз увидеть: Nemiroff запустил смелую кампанию, посвященную барной культуре

Если она опоздала

Иногда кажется, что это какая-то "программа", которую кто-то когда-то заложил в женщин – принципиально опаздывать на свидание. Даже на первое. Бороться с этим – дело бесполезное полностью.

Лучше обратиться внимание на то, на сколько времени она запаздывает.

Если речь о 5 – 15 минутах, то даже не расстраивайся: ты ей очень интересен.

Если о 15 – 40 минут, то есть основания задуматься: шансы вызвать интерес у тебя есть, но это пока только шансы.

Но если она опоздала более чем на 40 минут – пиши пропало.

эти промежутки времени следует учитывать, если перед свиданием она тебя не предупредила об опоздании.



Первое свидание – особое событие в жизни каждого и каждой / Фото unsplash

Если она не выбирает ничего из меню

Что делать, если вы пошли на свидание в ресторан, а девушка не выбирает ничего из меню? Причин этому может быть много, но чаще всего речь идет о сомнениях.

О чем мы? К примеру, если она очень голодная, но стесняется показать, что иногда много ест.

К примеру, если она очень голодная, но стесняется показать, что иногда много ест. Или не знает, стоит ли заказывать мясное блюдо, если вдруг ты веган?

Так что же делать? Предложи сделать заказ самому, но переспроси при этом: "большое блюдо или меньшее?" и "рыбу, мясо или без всего такого?" И обязательно приглашай девушку в заведение, с меню которого ты уже знаком.

Читайте также Как не стоит одеваться на первое свидание: 5 распространенных мужских ошибок

Если она задает много вопросов

Не такой уж и плохой сценарий. Если она ставит вопрос за вопросом – ты ей интересен.

К тому же она таким образом проверяет тебя на откровенность и правдивость. Вот и будь именно таким.



Какого цвета ни был бы мир вокруг, искра между вами озарит его / Фото unsplash

Если она изо всех сил пытается избежать неловких пауз

Но в итоге заполняет их чем угодно. Например, историями о том, как в детстве любила отрывать крылышки мухам. Ничего, вроде бы, страшного, но когда она поймет, что наговорила... На второе свидание можешь не надеяться.

Итак, лучше ты перехвати инициативу. Рассказывай больше! Но и сам не опускайся до "мух".

Если она ждет искру

Замечательное свидание, но – не было искры. Не сплелись руки, губы, души. Какое разочарование! Зачем же продолжать?

Поэтому если девушка тебе симпатична – создай искру!

Также интересно О чем спросить на первом свидании: 7 очень плохих примеров