Люди склонны считать, что носить темную одежду в жаркую погоду вредно, поскольку она может поглощать свет и превращать его в тепло. Это действительно так, но иногда полностью черный наряд – не такая уж плохая идея. Например, когда ты находишься в жарком климате со сквозняками.

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Тогда черный будет поглощать тепло от тела и отдавать его в воздух. Однако не стоит зацикливаться на классическом черном! Есть множество цветовых комбинаций, которые идеально подходят к летнему сезону, чтобы ты чувствовал себя комфортно и выглядел безупречно.

Летняя одежда для мужчин: как правильно сочетать цвета



Летняя одежда для мужчин требует правильного сочетания цветов / Фото fxquadro@freepik

Синий плюс белый. Классика и вечный символ безопасности и власти, синий костюм подходит к любому времени года. Летом он отлично сочетается с белой рубашкой и отсутствием галстука. Причем костюм может быть как однотонный, так и в полоску, с двубортным пиджаком или широкими брюками – мир возможностей безграничен!

Классика и вечный символ безопасности и власти, синий костюм подходит к любому времени года. Летом он отлично сочетается с белой рубашкой и отсутствием галстука. Причем костюм может быть как однотонный, так и в полоску, с двубортным пиджаком или широкими брюками – мир возможностей безграничен! Белый. Изысканный и идеальный для официального мероприятия или ночи в клубе. Но заметь, что это сочетание не для тех, кто хочет остаться незамеченным – все взгляды будут прикованы к тебе, если решишься на этот образ. К белому костюму достаточно пары мокасин, можно и не надевать рубашку, чтобы придать сексуальности (в конце концов, это сейчас в трендах).

Изысканный и идеальный для официального мероприятия или ночи в клубе. Но заметь, что это сочетание не для тех, кто хочет остаться незамеченным – все взгляды будут прикованы к тебе, если решишься на этот образ. К белому костюму достаточно пары мокасин, можно и не надевать рубашку, чтобы придать сексуальности (в конце концов, это сейчас в трендах). Полностью бежевый. Кто сказал, что коричневый и его оттенки скучны? Лишь независимо от того, выбираешь ли ты комбинацию оттенков или один цвет, следует выбрать свободный крой.



Если цвета совмещены правильно, ты выиграешь даже физически / Фото halayalex@freepik