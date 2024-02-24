Социальные навыки – это те, которые помогают тебе общаться с другими людьми, решать конфликты, держать стресс под контролем, быть уверенным в себе и даже позволяют тебе завоевывать людей, производить хорошее впечатление и, благодаря этому, иметь возможность получить, например, желаемую работу или свидание с любимым человеком.

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Когда ты обладаешь хорошими социальными навыками, ты даже можешь казаться более привлекательным, интересным, надежным или способным человеком. Ты даже можешь научиться устанавливать границы и быть устойчивым, а это все является факторами успеха, как в профессиональном, так и в личном плане.

Более того, эти навыки можно развивать в любой момент жизни, это действительно никогда не поздно, нужно лишь осознать, что тебе нужно, и быть готовым работать над этим. И есть определенные навыки, которые являются особенно полезными и мощными.

Ассертивность

Согласно Кембриджскому словарю, ассертивный человек – это "тот, кто ведет себя уверенно и не боится говорить то, чего хочет или во что верит".

Речь идет о том, чтобы иметь смелость и уверенность сделать первый шаг, высказаться, попросить, задать вопрос и бороться за то, чего мы хотим. Ассертивность также помогает быть более устойчивым и мотивированным, уверенно выражать свои мысли и отстаивать то, во что ты веришь, чего хочешь достичь или в чем нуждаешься. Ассертивный человек привлекает к себе внимание, берет все под контроль и активно работает над достижением своих целей.



Ассертивность позволит тебе быть устойчивым и мотивированным / Фото wayhomestudio

Умение общаться и слушать

Важнейшими социальными навыками являются коммуникация и умение слушать. Это позволяет, с одной стороны, привлечь внимание других, четко поделиться своими идеями, предложениями или проектами, помогает прояснить ситуацию и наладить сотрудничество, а с другой стороны, позволяет учиться у других, получать обратную связь, открывать для себя разные вещи и лучше взаимодействовать с людьми.

Умение слушать – особенно важный навык, который может помочь другим людям чувствовать себя лучше и чувствовать, что их ценят, когда они рядом с тобой.

Разрешение конфликтов

Конфликты могут возникать в любом контексте и в любое время, и тебе нужно знать, как правильно их решать, чтобы получить наилучшие результаты и не допустить, чтобы мелочи превратились в большую проблему.

Именно здесь становятся полезными такие навыки, как умение слушать, управлять стрессом, регулировать эмоции, быть готовым изменить свое мнение и работать в команде – все это с целью поиска лучших решений и обучения на ошибках, чтобы избежать их повторения.



Важно уметь решать конфликты / Фото Drazen Zigic

Самосознание

Самосознание – это то, что помогает тебе наладить контакт с собой и своими эмоциями, позволяет понять, откуда они берутся, что их вызывает и как ты можешь контролировать и использовать их в свою пользу. Это также то, что позволяет тебе знать, как они влияют на других людей, как твое поведение или отношение влияют на других, и как использовать это для создания лучших отношений и связей.

Ты можешь работать над этим с помощью таких вещей, как медитация, осознанность, практики благодарности, нахождения времени, чтобы понять, что ты чувствуешь и почему, или даже с помощью терапии.

Надежность

Речь идет о том, чтобы продемонстрировать, что ты надежный и заслуживающий доверия человек, вызвать чувство доверия у других и уверенность в том, что ты сделаешь все возможное, чтобы выполнить то, что обещаешь. Надежность можно продемонстрировать такими вещами, как пунктуальность, выполнение обещаний и соблюдение того, что ты обещаешь сделать.

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Прокачивай эти навыки. Они однозначно положительно повлияют на твою жизнь. Причем как на личную, так и на рабочую.