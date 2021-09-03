На фотографиях Джессика Серфети спокойно отдыхает на кресле. Цветной купальник, который она выбрала для съемки, выигрышно подчеркивает соблазнительные формы 30-летней актрисы. Сам смотри, чем она порадовала своих подписчиков в инстаграме.

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

Серия фото за считанные часы собрала тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а затем уже наслаждайся фотографиями нашей героини:

  • "Очаровательная принцесса";
  • "Просто невозможно оторвать взгляда";
  • "Чрезвычайная, шикарная и привлекательная дама";
  • "Куколка";
  • "Ты настоящая сердцеедка".

Джессика Серфети снялась в купальнике
Джессика Серфети снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Серфети

Джессика Серфети снялась в купальнике
Джессика Серфети снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Серфети

Наслаждайся Украинская Ким Кардашьян взбудоражила сеть провокационным образом к 1 сентября

Нам тоже очень и очень нравится Джессика Серфети. Поэтому присоединяйся вместе с нами к ее армии поклонников. Это позволит тебе одним из первых любоваться горячими фото 30-летней актрисы.