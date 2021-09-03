На фотографиях Джессика Серфети спокойно отдыхает на кресле. Цветной купальник, который она выбрала для съемки, выигрышно подчеркивает соблазнительные формы 30-летней актрисы. Сам смотри, чем она порадовала своих подписчиков в инстаграме.
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Серия фото за считанные часы собрала тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а затем уже наслаждайся фотографиями нашей героини:
- "Очаровательная принцесса";
- "Просто невозможно оторвать взгляда";
- "Чрезвычайная, шикарная и привлекательная дама";
- "Куколка";
- "Ты настоящая сердцеедка".
Джессика Серфети снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Серфети
Джессика Серфети снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Серфети
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Нам тоже очень и очень нравится Джессика Серфети. Поэтому присоединяйся вместе с нами к ее армии поклонников. Это позволит тебе одним из первых любоваться горячими фото 30-летней актрисы.