На фотографиях Джессика Серфети спокойно отдыхает на кресле. Цветной купальник, который она выбрала для съемки, выигрышно подчеркивает соблазнительные формы 30-летней актрисы. Сам смотри, чем она порадовала своих подписчиков в инстаграме.

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Серия фото за считанные часы собрала тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а затем уже наслаждайся фотографиями нашей героини:

"Очаровательная принцесса";

"Просто невозможно оторвать взгляда";

"Чрезвычайная, шикарная и привлекательная дама";

"Куколка";

"Ты настоящая сердцеедка".



Джессика Серфети снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Серфети



Джессика Серфети снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Серфети

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