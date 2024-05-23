Под звук сирены и со струями воды: в Винницкой области бойца ГСЧС трогательно провели на пенсию

Спасатели – одни из первых, если не первые, кто сейчас прибывает к украинцам, чтобы ликвидировать последствия российской агрессии. Мы в долгу перед ними. А на днях мы имели возможность увидеть трогательный момент.

Так, в Винницкой области на заслуженный отдых провели бойца ГСЧС. Все было в лучших традициях спасателей. И это то, что лучше один раз увидеть, чем сотню раз об этом услышать.

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Прослужил в подразделении почти 30 лет

Главное управление ГСЧС в Винницкой области выложило в сеть ролик. На нем можно увидеть необычные проводы – бойца провели на заслуженный отдых. И сделали это под звуки сирены и с проблесковыми маячками. Понятное дело, что не обошлось без струй воды из пожарных стволов!

Не нарушили традиций и на этот раз, когда в Виннице провели со службы главного мастер-сержанта 3-й пожарно-спасательной части Александра Янкового. Спасатель более 27 лет прослужил в подразделении, придя в службу сразу после армии,

– говорят спасатели.

Александра Янкового трогательно провели на пенсию: смотрите видео

Они заметили, что командир отделения Александр Янковой в свой последний рабочий день, символично, "вытащил" во двор из подразделения служебное пожарное авто. Для этого он использовал пожарные рукава. После этого его щедро полили холодной водой двое коллег. Таким образом они торжественно провели на пенсию ветерана службы.

За отличную службу Александра Янкового поблагодарил личный состав спасателей винницкого гарнизона. Они благодарны ему за преданность делу, сотни ликвидированных пожаров, а также спасенные им жизни.

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Пользователи сети также выразили благодарность бойцу ГСЧС за его преданный и добросовестный труд. Вот несколько комментариев: