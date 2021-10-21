Речь идет о том, что астрономы заметили первую известную планету, которая, скорее всего, вращается вокруг не одной, не двух, а целых трех звезд!

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Трехзвездная планета

Группа астрономов с помощью телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – "Большой миллиметровый/субмиллиметровый массив") изучила пылевой диск вокруг новообразовавшейся планетарной системы GW Ori .

Расположена она на расстоянии 1300 световых лет от Солнца.

Но интереснее другое. GW Ori – это иерархическая система тройных звезд.

То есть, две звезды вращаются друг вокруг одной, а третья – вокруг пары.



Вот там она – планета в системе трех звезд / Фото ALMA

В системе GW Ori – три пылевые кольца, которые являются отличительным признаком активного формирования планет.

Там, собственно, пыль начинает медленно сливаться в планеты.

Но эти кольца расположены несколько нелогично и под углом друг к другу.

Ученые не нашли другого способа объяснить этот феномен: по их мнению, на них влияет именно планета – уже сформированная.

Это действительно вызывает восторг! Ведь делает теорию формирования планет надежной, и позволяет сделать вывод, что формирование планеты происходит намного активнее, чем мы думали. Это очень круто!

– заявил по этому поводу один из авторов исследования доктор Джереми Смоллвуд из Университета Невады.