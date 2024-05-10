Бонд должен был бы собирать 244 года: кто из героев фильмов действительно мог позволить себе свой автомобиль

Благодаря вымышленному агенту Джеймсу Бонду Aston Martin DB5 стал одним из самых желанных и узнаваемых автомобилей в мире. Но на самом деле Бонд не смог бы позволить себе такой "служебный автомобиль", разве что откладывал бы деньги несколько жизней.

AA Car Finance выяснила, сколько времени пришлось бы экономить известным героям кино, чтобы позволить себе те "колеса", которыми они пользовались в фильмах. При этом эксперты рассчитали расходы на авто каждого вымышленного персонажа так, чтобы не лишать его денег, больших 10 – 15 процентов дохода.

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Кто из киногероев действительно мог бы иметь такое авто, которое показывали в фильмах

Если бы Джеймс Бонд платил десятину дохода секретного агента МІ-6 (от 100 000 до 150 000 фунтов стерлингов в год), ему бы пришлось откладывать 244 года, чтобы купить DB5 стоимостью 2,75 миллиона фунтов, на которой ездил в фильме "Не время умирать".

Плейбой-миллиардер Брюс Уэйн, он же Бэтмен, имел гораздо лучшие финансовые возможности, чем Бонд. Понадобилось бы всего 11 дней, чтобы проценты от его 7-миллиардного состояния окупили новый Бэтмобиль за 7 миллионов фунтов.

Барби могла бы купить свою машину за 26 лет, а вот с Доком Брауном дело другое / Коллаж изображений Warner Bros и Universal Pictures

Барби, которую сыграла Марго Робби в фильме-хите 2023 года, ездит на розовом C1 Corvette, который стоит около 90 000 фунтов. Если бы Барби не развлекалась, а разумно откладывала положенную долю от средней зарплаты американских женщин в 38 000 фунтов, то за 26 лет купила бы тот Corvette.

среднему британскому автомобилисту со средней зарплатой 34 963 фунта нужно было бы откладывать чуть меньше 5 лет, чтобы позволить себе подержанный Nissan Qashqai за 15 000 фунтов – один из самых популярных автомобилей в Британии.

DeLorean DMC-12 Дока Брауна из "Назад в будущее" является одним из самых узнаваемых голливудских автомобилей. В 1985 году он обошелся бы Доку примерно в 20 000 фунтов. Если предположить, что он зарабатывает 38 820 фунтов в год, читая лекции в университете или продавая свои изобретения, ему понадобилось бы всего 5 лет, чтобы позволить себе этот футуристический автомобиль.

Охотники купили бы свой автомобиль действительно без проблем / Коллаж изображений Columbia Pictures и Volocars

Для некоторых персонажей приобрести свой автомобиль было бы еще проще. Например, охотники за привидениями из оригинального фильма 1984 года не имели бы проблем с покупкой Ecto-1 – подержанного лимузина Cadillac Miller-Meteor 1959 года выпуска, который обошелся бы им всего в 3 383 фунта стерлингов. Исходя из гонорара в 5 000 долларов, который они называют в фильме, и предполагая, что они будут заняты целый год, команда могла бы собрать на машину за 61 день.