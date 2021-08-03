Напился и заснул за рулем: автопилот Tesla спас жизнь водителю из Норвегии – видео

И сколько раз Илон Маск не напоминает, что полностью полагаться на автопилот Tesla не стоит, в сети появляется ряд новостей, связанных с его работой. Вот, например, на прошлой неделе система спасла жизнь пьяному водителю в Норвегии, который находился за рулем без сознания. Этот момент сняли на видео. И, будем откровенны, если бы не функция автопилота, финал мог быть фатальным.

Инцидент произошел в Норвегии, где 24-летний владелец Tesla Model S заснул за рулем своего электрокара. Момент, благодаря другим участникам дорожного движения, удалось снять на видео.

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Автопилот Tesla спас водителя, который напился и заснул за рулем

На видео удалось снять, как автомобиль ехал по шоссе со скоростью около 100 километров в час. Согласно официальному сообщению в твиттере Восточного полицейского округа, автопилот работал, когда водитель потерял сознание. Это позволило Model S оставаться в своей полосе движения, не создавая угрозы для других водителей.

Система автопилота не получила ответ от водителя, поэтому замедлила транспортное средство. Через некоторое время автомобиль вообще остановился в закрытом тоннеле. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал, включая безрассудного водителя Tesla.

По данным местной полиции, водитель Tesla был в нетрезвом состоянии, хотя и отрицал, что находился за рулем электромобиля. Однако видеодоказательства свидетельствуют об обратном. Лицензию горе-водителя временно прекратили, а также против него подали иск.

Смотри видео, на котором пьяный водитель Tesla Model S заснул за рулем:

Интересно, что на его Tesla Model S, вероятно, не была установлена последняя версия автопилота. FSD Beta 9.1 значительно продвинутая, чем система, используемая на Model S из Норвегии. А это доказывает, что даже имеющихся функций автопилота достаточно, чтобы спасти жизнь.

Впрочем,По крайней мере пока.

Нам же не сложно представить, что могло бы произойти, если бы автопилот не взял на себя вождения транспортным средством. Пьяный водитель мог бы не только травмироваться, но и нанести немалый ущерб другим людям вокруг.

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