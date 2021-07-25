Из-за этого чуть ли не каждый мужчина имел в жизни дело с ситуацией, когда жена или подруга долго объясняет, как куда-то проехать, но... Но поехать мужчина туда не сможет, ибо – так и не понял как.

Стоит знать Территория свободы: что купить родным и друзьям в Duty Free

Справедливо ли мужчины и женщины обвиняют друг друга в топографическом невежестве

Рассказываем, как добраться

Женщина может описать дорогу так:

"Проезжаешь мимо серого дома с витражами в форме горгоний, затем у кафе с синей вывеской сворачиваешь на узкую улочку с красивыми фонарями".

Мужчина же строит маршрут как навигатор:

"Второй поворот налево, затем первый направо, затем третий съезд на кольце".

Но если он так объясняет дорогу женщине – это будет пустая трата времени. И если выслушает женское объяснение, то так же ничего не поймет.

Что в итоге? Мужчина и женщина в лучшем случае сделают вид, что все поняли, но внутри будут вполне убеждены, что собеседник или собеседница страдают топографическим невежеством.

Почему же так происходит

Биологический аспект

Ученые в Норвегии провели такой эксперимент: выбрали группу мужчин и группу женщин, и каждой поставили ​​задачу – сориентироваться в компьютерном лабиринте. В итоге мужчины справились быстрее, и путь выбрали короче.



Пока мужчина и женщина друг другу объяснят дорогу, уже и ехать потребность отпадет / Фото insplash

Далее женщинам под язык капнули тестостерон, и повторили эксперимент. Как думаешь, какие были результаты? Да, во втором случае оба пола справились с задачей одинаково успешно!

После этого ученые копнули глубже – и сделали такие интересные открытия:

Не углубляясь в научные подробности, скажем простыми словами: мужчины лучше чувствуют направление и свое расположение относительно цели.

Женщины же, запоминая маршрут, строят ассоциации с различными приметами вдоль дороги – вывесками, примечательными кустами, красивыми балконами.

Вот и объяснение, почему женщины описывают дорогу иначе, чем мужчины : первые фиксируют приметы, вторые – считают повороты. И нет топографического невежества здесь ни у кого. Просто мозг работает, вот, именно так.

Исторический аспект

Другой вопрос – почему. Ученые предполагают, что "виновата" эволюция.

Первобытные мужчины на много месяцев уходили из дома на охоту, за то время приметы могли меняться, и помнить надо было именно направления и повороты.

Женщины же собирали травы-ягоды в окрестностях стоянки, поэтому для них жизненно важно было запоминать местные ориентиры.