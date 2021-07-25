Из-за этого чуть ли не каждый мужчина имел в жизни дело с ситуацией, когда жена или подруга долго объясняет, как куда-то проехать, но... Но поехать мужчина туда не сможет, ибо – так и не понял как.
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Справедливо ли мужчины и женщины обвиняют друг друга в топографическом невежестве
Рассказываем, как добраться
Женщина может описать дорогу так:
- "Проезжаешь мимо серого дома с витражами в форме горгоний, затем у кафе с синей вывеской сворачиваешь на узкую улочку с красивыми фонарями".
Мужчина же строит маршрут как навигатор:
- "Второй поворот налево, затем первый направо, затем третий съезд на кольце".
Но если он так объясняет дорогу женщине – это будет пустая трата времени. И если выслушает женское объяснение, то так же ничего не поймет.
Почему же так происходит
Биологический аспект
Ученые в Норвегии провели такой эксперимент: выбрали группу мужчин и группу женщин, и каждой поставили задачу – сориентироваться в компьютерном лабиринте. В итоге мужчины справились быстрее, и путь выбрали короче.
Пока мужчина и женщина друг другу объяснят дорогу, уже и ехать потребность отпадет / Фото insplash
Далее женщинам под язык капнули тестостерон, и повторили эксперимент. Как думаешь, какие были результаты? Да, во втором случае оба пола справились с задачей одинаково успешно!
После этого ученые копнули глубже – и сделали такие интересные открытия:
- Не углубляясь в научные подробности, скажем простыми словами: мужчины лучше чувствуют направление и свое расположение относительно цели.
- Женщины же, запоминая маршрут, строят ассоциации с различными приметами вдоль дороги – вывесками, примечательными кустами, красивыми балконами.
Исторический аспект
Другой вопрос – почему. Ученые предполагают, что "виновата" эволюция.
- Первобытные мужчины на много месяцев уходили из дома на охоту, за то время приметы могли меняться, и помнить надо было именно направления и повороты.
- Женщины же собирали травы-ягоды в окрестностях стоянки, поэтому для них жизненно важно было запоминать местные ориентиры.
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