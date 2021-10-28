И не меньше – считают иначе. Мол, поскольку нет доказательств существования внеземных цивилизаций, то это по меньшей мере свидетельствует о том, что они чрезвычайно редки.

Стоит знать Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

Но почему мы все о людях и о людях? Может, жизнь на других планетах существует в более простых формах – например, как микроорганизмы.

В чем суть теории панспермии

Авторы исследования, опубликованного в Biosystems , предполагают, что жизнь в космосе – это как раз обычно бактерии. И они гораздо умнее, чем мы себе думаем.

Прежде всего, не стоит считать, что микробы – это только одноклеточные организмы, которые вызывают болезни. На самом деле они являются организованными, хоть и слабо, многоклеточными образованиями.

Бактерии, например, живут как многомиллиардные колонии, способные "думать" и принимать решения. Более того, все колонии бактерий на Земле соединены в глобальную бактериальную сверхсистему – бактериосферу.

И, в отличие от людей, эта сверхсистема существует уже более трех миллиардов лет! Даже сегодня бактерии являются доминирующими живыми существами на Земле. Уберите их из биосферы – и жизнь на нашей планете просто исчезнет.

Так вот: зная все это, исследователи предположили, что именно бактерии могут быть гораздо более пригодными для космических путешествий и коммуникации с другими живыми организмами, чем люди.



Бактерии на Земле живут миллиардными колониями, способными принимать решения / Фото unsplash

Действительно, практические исследования поведения земных бактерий в космосе показало, что они могут выживать там минимум три года. А если переходят в состояние спячки – так и вообще миллионы. То есть, они очень и очень устойчивы.

Важный нюанс. Откровенно говоря, идея не нова. Теория панспермии существует сравнительно давно, и утверждает, что микробная жизнь существует и путешествует по всей Вселенной. Вклад нового исследования в развитие этой теории заключается именно в моделирование "микробного SETI".

Могут ли бактерии общаться с внеземной жизнью

Исследователи считают, что бактериосфера потенциально может повторить те же шаги, которые делает SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – проект по поиску внеземных цивилизаций). А именно:

Первый шаг – считывание информации космического масштаба.

Второй – оценка информации относительно наличия на далеких планетах жизни.

Третий – передача информации о себе умным инопланетянам (установление контакта).

Итак, ученые смоделировали эти шаги в формате "микробного SETI", и обнаружили, что:

Первый шаг. Микробы имеют ограниченную способность считывать информацию космического масштаба. Например, цианобактерии считывают часть электромагнитных сигналов Солнца (фототропизм).

Второй . Цианобактерии имеют биотехнологии для оценки полученных сигналов. И это, внимание, – фотосинтез, который превращает воду, солнечный свет и углекислый газ в кислород и питательные вещества.

Третий шаг. Между микробами есть общение – с помощью химического обмена. Поэтому и внеземные микробы могут интегрироваться в бактериосферу Земли, если их химия и метаболизм базируются на основе углерода.

А отсюда и важнейший обратный вывод: микробы с Земли могут путешествовать в космосе (например, на астероидах), жить на далеких планетах, и там даже "сотрудничать" с местными микробами.



Чтобы найти цивилизацию на далеких планетах, возможно, надо взглянуть на мелкие детали / Фото

Так может, предполагают исследователи, и нет смысла искать цивилизации в космосе вроде земной? Может, целесообразнее искать признаки микробной жизни на пригодных для жизни планетах.