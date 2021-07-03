Бармен с Днепра приготовил огромный Espresso Martini: рецепт популярного коктейля

Если вечер обещает быть долгим и веселым, то почему бы тебе не приготовить коктейль Espresso Martini. Но можно не ограничиваться маленьким бокалом, а приготовить крутой напиток на большую компанию. Именно таким рецептом поделился бартендер Дмитрий с Днепра. Рассказываем, как приготовить коктейль в домашних условиях.

Сразу же оговоримся, что такой Espresso Martini однозначно не рассчитан на одного. Зато можно приготовить его для большой и шумной компании, чтобы круто провести время вместе. Лови рецепт приготовления коктейля на основе водки Nemiroff!

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"А как вам такой размер? На этот раз мы решили приготовить огромный Espresso Martini. Для этого нам понадобилась целая бутылка водки. Да, для такого коктейля обычный джигер нам не подойдет. Тогда возьмем побольше", – начинает свой ролик бармен Дмитрий с Днепра.

Рецепт приготовления огромного Espresso Martini

Ингредиенты:

Водка Nemiroff Оригинал – 500 миллилитров

– 500 миллилитров Кофейный ликер – 300 миллилитров

Крепкий кофе – 300 миллилитров

Сахарный сироп – 100 миллилитров

Смотри на видео, как приготовить огромный Espresso Martini:

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