Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт коктейля The Great Comeback.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь The Great Comeback – отличный алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff Honey Pepper.

Тебе понравится Как приготовить алкогольный коктейль Nemiroff 20th Century Twist: попробуй себя в роли барMENa

The Great Comeback – твист Espresso Martini. В нашем случае обычную водку мы заменили на Nemiroff Honey Pepper, а также внесли несколько корректив в любимый напиток британцев. Заметим, что The Great Comeback разработали специально для Barometer Show 2019!



Коктейль The Great Comeback бодрит и освежает / Фото pinterest

История появления коктейля Espresso Martini

Сам напиток сравнительно молод. Его история насчитывает почти 4 десятка лет. А начиналось все в 1984 году в баре известного лондонского Fred's Bar. Там работал Дик Брадселл, которого называют настоящей коктейльной иконой мира! История рассказывает о том, что одна из известных сейчас моделей попросила коктейль, который бы "разбудил ее, а также поразил своим эффектом в наиболее приятном смысле этого слова". Поэтому Дик приготовил ей напиток на основе эспрессо с достаточным количеством водки.

Приготовление коктейля The Great Comeback



Коктейль готовится на основе водки Nemiroff Honey Pepper / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Honey Pepper – 60 мл

Cold Brew – 60 мл

Pedro Ximenez – 10 мл

Карамельный сироп – 15 мл

Приготовление The Great Comeback:

Налей в шейкер Cold Brew, карамельный сироп, Pedro Ximenez, а также водку Nemiroff Honey Pepper. Хорошо потряси. Перелей полученную смесь через стейнер в охлажденный коктейльный бокал. Укрась зернами кофе.

Попробуй также Как приготовить алкогольный коктейль Fig and Orange: попробуй себя в роли барMENa