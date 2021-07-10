Для достижения желаемых результатов совсем необязательно таскать целыми днями "железо". Можно, например, браться за выполнение интенсивных тренировок, от которых твоё тело будет буквально пылать. Именно о такой мы и расскажем далее.

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

"Сделай свои кардиотренировки и HIIT-тренировки разнообразными, бросив себе вызов на час. Это один из моих любимых способов сжигать жир и нарабатывать мышцы. Просто добавь подобные процедуры в свои силовые тренировки за несколько дней до или после тренировок. Я бы рекомендовал выполнять этот комплекс в день активного отдыха, чтобы твоё тело двигалось и набиралось энергии", – говорит Ник Волкер.

Запусти секундомер.

Выполни 100 повторений всех 5 движений. Разделы их так, как тебе удобно.

Также не забывай об отдыхе, если он необходим. Спойлер: он тебе точно пригодится.

Но сначала немного потанцуем для разогрева тела, а теперь приступаем.

Комплекс упражнений на 500 повторений

Приседания с подъемами коленей до локтей (всего 100 повторений) Махи ногами (по 50 повторений на каждую ногу) Бэрпи (100 повторений) Планка с подъемом ноги и руки (по 50 повторений с каждой стороны) Отжимания с втягиванием руки (по 50 повторений на каждую руку)

Смотри, как правильно выполнять упражнения из этого комплекса:

Как только ты закончишь выполнять все упражнения, останови секундомер. Это будет твой показатель, на который ты будешь равняться в следующий раз.

Возьми на вооружение этот комплекс упражнений. Он однозначно поможет тебе не только сжечь лишний жир, но и равномерно проработать мышцы всего тела. Не ленись и стань наконец лучшей версией себя вчерашнего!