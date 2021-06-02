Бодибилдеры выполнили сумасшедшие трюки из фильмов Жана-Клода Ван Дамма: крутое видео

Наши любимцы, бодибилдеры Брэндон и Хадсон Уайт, поставили перед собой задачу выполнить изнурительные тренировки некоторых из твоих любимых боевиков. На этот раз они бросили себе вызов фильмами с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Интересно, смогут ли они справиться с задачей, которую поставили перед собой.

Они не только взялись за выполнение упражнений, но и сняли все на видео. Поэтому мы имеем возможность взглянуть, не порвали ли их задания из боевиков с Ван Даммом.

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"Этот парень был другим. У него было то, чего не было ни у кого... шпагаты!", – рассказал в начале Брэндон.

Традиционно с ними занимался их отец Дюк. Они пересмотрели фильмы с Вам Даммом, чтобы выбрать упражнения, которые попытаются выполнить.

Смотри, как ребята выполняли трюки Жана-Клода Ван Дамма из фильмов:

Вытягивания за шею ("Колония")

Хадсон выходит первым и ударяет по перекладине, чтобы посмотреть, сколько вытягиваний за шею он может сделать подряд. Он выполняет впечатляющие 13 повторений. За ним следует Дюк. Он сумел выбить 7 повторений. Последним за упражнение брался Брэндон, который сделал 10 повторений.

"Я думаю, что в этом случае я немного повредил себе плечи", – говорит Брэндон.

Отжима на кулаках ("В аду")

Эти отжимания на сжатых кулаках требуют, чтобы ты прыгал после каждого повторения, а также поднимал ноги. Используя стопку покрышек и грунтовый пол, ребята добираются до задачи. Первым идет Хадсон, выполнив 10 повторений. Он признается, что это было таки больно. Дюк эффектно срывает с себя рубашку и выполняет 12 повторений, а Брэндон – 15.

Dance Break ("Кикбоксёр")

Ребята сделали перерыв, чтобы повторить некоторые из знаковых танцевальных движений, которые он выполнял в своих фильмах.

"Он не только сделал шпагат, но и выполнил классную танцевальную хореографию. Там много движений бедрами", – говорит Брэндон.

Итак, ребята попытались сделать свой лучший монтаж танцевальных движений, причем Дюк первым это делает. Он продержался в течение четырех минут запыхавшись. Когда дело доходит к очереди Хадсона и Брэндона, то они отступают.

"На самом деле это был розыгрыш... мы не собираемся делать такое дерьмо", – смеется Брэндон.

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"Чайная вечеринка" ("Кровавый спорт")

"Наша тренировка почти завершена, но она была бы неполной без сцены с чаем. Я должен успокоить своего сенсея и его жену, которая также является моей мамой, наливая ей чай с завязанными глазами. Я не вижу и надеюсь, что сделаю все возможное. Пожелайте мне удачи", – говорит Хадсон.

И Хадсон, и Брэндон делают попытку и успешно наливают. Брэндон также целенаправленно поливает водой голову и колени своего отца Дюка. Герцог делает знаковые движения обоим ребятам.

Сплит (с каждого фильма о Ван Дамма)

Ребята используют тренажер, чтобы увидеть, насколько далеко каждый из них может сделать поперечный шпагат. Брэндон пытается первым, и ему удается раздвинуть ноги на 152 сантиметра. Следующим идет Хадсон, который опережает своего брата на 2 сантиметра. Дюку удалось преодолеть 140 сантиметров.

"Мы все немного пострадали от грузовиков, но нам было очень весело. Но спасибо, Ван Дамм, за то, что развлекал нас все эти годы", – говорит в конце Брэндон.

Ребята вызывают неподдельный восторг. Во-первых, они в очередной раз показали, что упражнения Ван Дамма все же можно выполнить. Во-вторых, они буквально заставляют нас вновь пересмотреть культовые фильмы.

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