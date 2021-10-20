Уролог и тазовый хирург Рена Малик, доктор медицинских наук, решила пройтись по этому вопросу. Она попыталась разрушить распространенный миф, связанный с высокой температурой мошонки и пониженным качеством твоей спермы.

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Влияют ли плавки на твою фертильность

"Если задуматься, боксеры оставляют немного больше места для дыхания, зато плавки тесные и теплые. Поэтому всегда была мысль, что, возможно, вам следует избегать плавок, если хотите стать отцом", – говорит она.

Однако, изучая данные по этому поводу, Малик приводит вывод из исследования 90-х годов, в котором участвовали 97 мужчин. Тогда ученым не удалось обнаружить реальную разницу между качеством спермы у мужчин, которые носили боксеры и теми, кто предпочитал плавки. Более недавнее исследование, добавляет она, выявило нулевое влияние выбора нижнего белья на способность зачать ребенка.

Что касается здоровья и качества твоих маленьких пловцов, на самом деле не имеет значения, какой тип белья ты предпочитаешь. Однако Малик указывает на то, что плавки могут в некоторых случаях привести к другим проблемам со здоровьем или гигиеной, например, зуд.

Рена Малик убеждена, что разницы между плавками и боксерами почти нет:

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