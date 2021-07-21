Как бороться со старением: 7 полезных привычек, которые нужно выработать мужчине после 30

Все мы понимаем, что после 30 лет стоит серьезно пересмотреть свой привычный образ жизни. Больше никаких гулянок до утра, больше здорового сна и отдыха. Мы поделимся с тобой перечнем привычек, которые следует выработать, чтобы сразиться со старением.

Понятное дело, что на следующий день после юбилея ты не состаришься мгновенно. Но стоит все же понимать, что после 30 ресурс твоего организма начинает иссякать. Ты уже не можешь не спать всю ночь, ходить на каждую гулянку и целыми днями работать. Иначе все это отразится на твоей внешности!

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7 полезных привычек, которые следует выработать после 30

1. Наноси солнцезащитный крем

Ты не поверишь, но солнце влияет на твою кожу не только тогда, когда ты загораешь. Поэтому нужно защищать ее не только от старения, но и от развития онкологии. Очень важно использовать солнцезащитный крем на лице, руках, шее и всех открытых участках кожи. И делать это стоит даже в самый пасмурный день.

2. Удели внимание сну

Дефицит сна или плохой сон не только приводят к истощению, но и негативно влияют на твоё физическое здоровье и внешний вид. Под глазами появляются темные круги, тусклая кожа и много других проблем. У тебя должен быть хороший режим сна, чтобы иметь возможность восстановиться после давления, стрессов и ситуаций, с которыми сталкивался в течение дня. И здоровый сон должен быть приоритетным, а не эти сериалы новые.



Уделяй сну достаточно времени / Фото Unsplash

3. Ешь полезную пищу

Мы не устаем напоминать о здоровом и сбалансированный рационе. Он влияет не только на твой уровень энергии, но и на самочувствие. Более того: питательные вещества оказывают положительное влияние на здоровье, кожу и волосы. А еще бы мы предлагали готовить дома. Так ты сможешь контролировать ингредиенты в своей пищи и следить за тем, чтобы в блюдах были только полезные и вкусные компоненты. Да, полезно и вкусно – это тоже о здоровой пище.

4. Регулярно занимайся спортом

И дело не только в том, чтобы хорошо выглядеть без одежды или иметь шесть кубиков пресса на пляже. Упражнения имеют множество преимуществ для физического и психического здоровья. Они предотвращают заболевания и помогут тебе сохранять хорошую мобильность в течение всей жизни. Люди могут терять мышечную массу с возрастом, поэтому тебе следует скорректировать свой распорядок дня и сделать упражнения одной из важных составляющих графика.



Не забывай регулярно заниматься спортом / Фото Unsplash

5. Позаботься о психическом здоровье

Стресс и беспокойство заставляют тебя стареть быстрее. Поэтому рекомендуем иметь хорошую группу друзей, на которых ты можешь положиться (мы чувствуем себя хорошо, когда нас окружают люди, каких мы любим). Также ты можешь медитировать. Если необходимо, ходи к психотерапевту, чтобы сохранять спокойствие и не допустить, чтобы твои проблемы поглотили тебя.

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6. Создай рутинный уход за кожей

Речь идет не только о солнцезащитном креме, но и об использовании средств, которые помогают сохранить здоровую кожу. Они также уменьшают появление морщин, темных кругов и других проблем. Не стоит забывать также и об увлажняющем креме.



Твоя кожа требует более тщательного ухода / Фото Unsplash

7. Пей воду

Увлажненная кожа всегда будет иметь лучший вид, но для этого нужно использовать не только кремы. Нужно еще и насыщать свое тело влагой. Поэтому ты должен выработать привычку пить достаточно воды. Мы, конечно же, не призываем пить по 2 литра воды в день. Здесь тебе нужно определиться с собственным количеством. На него влияет физическая активность, уровень потоотделения и тому подобное.

Айда вырабатывать эти привычки, чтобы чувствовать себя и выглядеть значительно лучше. Займись наконец спортом, пересмотри свой рацион, а также не забывай достаточно отдыхать. Все это крайне важно!

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