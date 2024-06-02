В целом же Вселенных – множество, но существуют они параллельно. Авторы теории считают: свойства бозона Хиггса могут служить доказательством того, что мы и сейчас живем в мультивселенной.

Недавно Умер гениальный физик Питер Хиггс, который предсказал существование "частицы Бога"

"Частица Бога"

В 2012 году Большой адронный коллайдер совершил монументальный подвиг. Этот подземный ускоритель частиц впервые обнаружил бозон Хиггса – частицу, ускользавшую от физиков на протяжении десятилетий.

Бозон Хиггса – частица, которая придает другим частицам их массу и создает разницу между слабой ядерной силой и электромагнитной силой. Поскольку она определяет остальные частицы, то и получила неформальное название "частица Бога".

Но вот что удивительно: масса бозона Хиггса составляла всего 125 гигаэлектронвольт (ГэВ), а это на порядки меньше, чем физики рассчитывали раньше. Однако задумались об этом ученые уже после того, как открыли шампанское и отпраздновали вручение Нобелевских премий.

Пена в ванной

И вот в 2022 году группа ученых сформулировала очень нестандартную теорию вокруг этой проблемы. Теория рассказывает, что есть разные Вселенные, и они имеют разные наборы физических законов. А еще предполагает, что некоторые Вселенные коллапсируют и исчезают, а выживают только те, в которых бозон Хиггса – меньший.

Зачем нужна эта теория?

Во-первых, чтобы попытаться объяснить, почему и откуда существует сила, не дающая атомам разрушаться.

Во-вторых, чтобы раскрыть наконец природу темной материи – невиданного вещества, из которого состоит большинство материи вообще.



Бозон Хиггса и Большой адронный коллайдер / Фото CERN

Суть новой теории мультивселенной

Теория мультивселенной – по сути, исходящая из теории инфляции (так называют в астрономии процесс шального расширения Вселенной в первые дни Большого взрыва – с удвоением размеров в каждую миллиардную долю секунды).

Идея в том, что Вселенная постоянно раздувается, но не прямолинейно, а пузырится – как пена в ванной.

Соответственно, разные Вселенные в мультивселенной имеют разные значения массы бозона Хиггса.

И вселенные с большой массой катастрофически разрушаются, а с низкой – имеют стабильные темпы расширения.

Именно поэтому там возникают галактики, звезды, планеты и, наконец, мы.

Чтобы завершить модель, ученые допустили существование еще двух частиц: одна из них отвечает за симметрию в ядерных связях, а другая – за темную материю.

Эта очень смелая попытка решить одним махом важнейшие теоретические проблемы физики элементарных частиц звучит очень элегантно. Но теорию еще предстоит проверить, а процесс этот длительный. Для измерений понадобятся годы, если не десятилетия, а в итоге прийти могут не к подтверждению, а к опровержению.