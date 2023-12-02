Что это такое и как его распознать? А главное – как можно предотвратить это злоупотребление во время знакомства? Рассказываем в Men 24.

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Что такое Breadcrumbing

Этот термин происходит из мира Ghosting (полное исчезновение из жизни человека без предупреждения) и Benching (когда кто-то дает тебе ложную надежду, но оставляет открытой возможность выбора только для себя). И это также практика, которая может быть очень вредной и вызвать много путаницы, сомнений в себе, неуверенности, проблем с самооценкой и доверием.

Буквальное значение слова – "хлебные крошки". Psychology Today объясняет, что название происходит от персонажей детских сказок Гензеля и Гретель. Они оставляют крошки в лесу, чтобы иметь возможность вернуться домой, но когда пытаются последовать за ними, попадают в ловушку ведьмы.

Проблема в том, что Breadcrumbing не так легко распознать, поскольку люди, которые это делают, хорошо создают впечатление, что они действительно заинтересованы в тебе и ищут то же, что и ты. Тебе будет казаться, что вы на одной странице – но реальность совсем другая.



Breadcrumbing сложно распознать, но есть ряд признаков, на которые следует обратить внимание / Фото drobotdean@freepik

Какие признаки Breadcrumbing

Как и в сказке, хлебные крошки – это мелочи, которые, как кажется, указывают четкое направление, но на самом деле никуда не ведут, а только сбивают с толку. Choosing Therapy объясняет это так:

Breadcrumbing – это термин для обозначения кокетливых сигналов или сигналов о благосклонности без реального намерения к обязательствам. Человек использует это манипулятивное и непоследовательное поведение ровно настолько, чтобы удержать другого человека.

То есть, во время такого взаимодействия ты будешь чувствовать к себе внимание, расположение и даже любовь, но – не обязательства или истинные намерения строить отношения. Причем ситуация никогда не сдвинется с мертвой точки, и в конце концов может привести к тому же гостингу или газлайтингу.

Вот некоторые четкие признаки "хлебных крошек", на которые следует обратить внимание:

Кто-то постоянно флиртует с тобой, но отношения не развиваются.

Все, что ее / его интересует – это секс.

Человек всегда кажется занятым или у него постоянно дела, более важные, чем времяпрепровождение с тобой.

Человек не очень четко выражает свои намерения и не хочет ничего в этом менять.

Ты получаешь смешанные сигналы и сообщения, так что иногда кажется, что есть заинтересованность, а иногда что нет.

Кажется, интерес растет, когда вы удаляетесь.

К слову, Breadcrumbing не ограничивается только романтичными, а может случиться в любом типе отношений. Например, на работе, когда есть разговоры о лучших возможностях, росте или повышении, но этого никогда не происходит.



Есть несколько стратегий, которые могут помочь избежать Breadcrumbing или ослабить последствия / Фото freepik

Как не попасть в ситуацию Breadcrumbing

Есть кое-что, что ты можешь сделать, чтобы защитить себя от "хлебных крошек", чтобы не тратить свое время на людей или ситуации, не ведущие ни к чему.

Не сосредотачивайся только на одних отношениях. Важно работать с другими интересами и быть частью твоей сети поддержки – речь о семье и друзьях. Ведь это поможет слышать советы и иметь цель, предотвращая ситуации, когда твое счастье зависит от неопределенных отношений или может распасться полностью, когда ты поймешь, что в этих отношениях нет настоящих обязательств или намерений.

Важно работать с другими интересами и быть частью твоей сети поддержки – речь о семье и друзьях. Ведь это поможет слышать советы и иметь цель, предотвращая ситуации, когда твое счастье зависит от неопределенных отношений или может распасться полностью, когда ты поймешь, что в этих отношениях нет настоящих обязательств или намерений. Говори прямо о том, чего ты хочешь. Общение помогает бороться с "хлебными крошками". Нужно научиться четко говорить и просить, чего ты хочешь. Нужно задавать и иногда неудобные вопросы, чтобы понять, чего хочет другой человек, каковы его намерения, и хочет ли он того же, или движется в противоположном направлении.

Общение помогает бороться с "хлебными крошками". Нужно научиться четко говорить и просить, чего ты хочешь. Нужно задавать и иногда неудобные вопросы, чтобы понять, чего хочет другой человек, каковы его намерения, и хочет ли он того же, или движется в противоположном направлении. Установи границы. Границы нужны не только для защиты, но и чтобы понять, какие моменты не подлежат обсуждению или неприемлемы для тебя в отношениях. Когда ты знаешь свои границы, легче понять, чего ты хочешь и чего не хочешь, и это помогает предотвратить трату времени на кого-то, кто не совместим с тобой.

Границы нужны не только для защиты, но и чтобы понять, какие моменты не подлежат обсуждению или неприемлемы для тебя в отношениях. Когда ты знаешь свои границы, легче понять, чего ты хочешь и чего не хочешь, и это помогает предотвратить трату времени на кого-то, кто не совместим с тобой. Избегай затяжки времени. Когда человек уже показал, что он не хочет того же и не стремится к отношениям, ты должен спросить себя, стоит оставаться в отношениях или разорвать их. Скорее всего, человек не будет менять свои намерения, поэтому может быть лучше разорвать контакт, чтобы не оказаться в ловушке.

Когда человек уже показал, что он не хочет того же и не стремится к отношениям, ты должен спросить себя, стоит оставаться в отношениях или разорвать их. Скорее всего, человек не будет менять свои намерения, поэтому может быть лучше разорвать контакт, чтобы не оказаться в ловушке. Знай себе цену и работайте над собой. Иногда люди остаются с обидчиком, потому что считают, что не заслуживают лучшего или что не найдут того, что ищут. Поэтому важно работать над самооценкой и не игнорировать заботу о себе. Когда ты берешь под контроль собственное счастье, меньше шансов попасть в такие ловушки или остаться в них, когда ты их узнаешь.

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