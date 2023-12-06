Надзорный орган определил несколько способов, как сайты с порнографией могут предотвратить просмотр детьми контента для взрослых. По данным опроса, средний возраст, при котором дети впервые просматривают порнографию, составляет 13 лет. И с этим стремятся бороться.

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Сайт порно Pornhub заявил, что правила, требующие сбора "очень чувствительной личной информации", могут подвергнуть угрозе безопасность пользователей.

Защитники конфиденциальности также раскритиковали предложения, предупредив о "катастрофических" последствиях, если данные, полученные в результате проверки возраста, утекут.

Согласно недавнему отчету Ofcom, значительная часть населения Великобритании смотрит порнографию в интернете – почти 14 миллионов человек.

Но легкость доступа к онлайн-порнографии также вызывает обеспокоенность тем, что дети просматривают откровенные сайты – согласно опросу Уполномоченного по делам детей, каждый десятый ребенок видел ее в возрасте девяти лет.

Закон о безопасности в интернете, недавно вступивший в силу, требует от платформ социальных сетей и поисковых систем защищать детей от вредоносного контента в сети.



Распознавать возраст могут с помощью сканирования лица / Фото freepik

За соблюдением закона будет следить Ofcom, который может налагать большие штрафы, если компании не будут соблюдать его требования.

Теперь Ofcom очертил, как он ожидает, что компании станут "высокоэффективными" в соблюдении новых правил, которые вступят в силу где-то в 2025 году.

Подходящие методы могут включать:

требование государственного удостоверения личности с фотографией, например, паспорта;

проверку того, снимал ли ранее пользователь возрастные ограничения с мобильного телефона;

проверку кредитных карт;

цифровые кошельки для удостоверения личности, хранящих доказательства возраста пользователя, которые могут быть предоставлены сайту.

Технология определения возраста по лицу, сканирующая лица пользователей и использует программное обеспечение, чтобы определить, являются ли они совершеннолетними, также является вариантом.

Маловероятно, что любой метод подтверждения возраста невозможно обойти, отмечает Ofcom, но вебсайты должны остерегаться простых трюков.

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Например, системы, сравнивающие фотографию удостоверения личности, например паспорта, с лицом пользователя, должны осуществлять "проверку на подлинность", чтобы защититься от детей, пытающихся использовать заемное или поддельное удостоверение личности и фотографию кого-то старшего, чтобы обмануть систему.