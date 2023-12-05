Что вы знаете о настойчивости? В Британии мужчина сдал экзамен на права с 60 попытки
Источник:BBC
История нашего нового героя заслуживает внимания. Он 59 раз провалил теоретический тест на получение прав. И только с 60 попытки ему удалось добиться желаемого.
Более того, он даже получил похвалу за свою "удивительную" преданность делу. Человек, имя которого не называют, потратил 1380 фунтов стерлингов (около 64 тысяч гривен) и около 60 часов на процесс в экзаменационном центре в Реддиче.
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Установил рекорд
Заметим, что ему удалось побить рекорд в Великобритании. До него другой ученик в Халле не прошел 57 тестов, еще другой в Гилдфорде – 55, а водитель в Танбридж-Уэллсе не справился с экзаменом 53 раза.
В автошколе говорят, что нервы всегда играют определенную роль, но "повторение – это ключ к успеху".
Данные Агентства стандартов для водителей и транспортных средств (DVSA) касаются водителей-курсантов, сдавших экзамены в первой половине 2023 года. Каждая попытка по теории стоит 23 фунта стерлингов и занимает около часа.
Камилла Бениц, управляющий директор автошколы AA Driving School, запустившая приложение, помогающее ученикам подготовиться к экзамену, сказала: "Несомненно, это сложный экзамен, и приверженность этих учеников к его сданию поражает".
"Довольно легко недооценить теоретический тест", – подчеркнула она, отмечая важность повторения.
Настойчивость позволила мужчине получить права / Фото senivpetro
По данным Министерства транспорта, процент успешной сдачи теоретического экзамена упал с 65% в 2007 – 2008 финансовом году до 44% в 2022 – 2023 годах.
Это не особо неудачное время для учащихся. Еще в 2012 году обнаружили, что 28-летний парень 92 раза провалил свой теоретический тест на бампер.
Заметим, что ученики должны сдать теорию, прежде чем они смогут записаться на практический экзамен по вождению в Великобритании. Теоретический экзамен состоит из 50 вопросов с несколькими вариантами ответов, проверяющие знания кандидатами Кодекса дорожного движения и инструкций по навыкам вождения, на которые нужно дать не менее 43 правильных ответов.
После этого следует тест на восприятие опасности, охватывающий 14 видеороликов с ситуациями, связанными с вождением.
Обратим внимание, что с 22 ноября украинцы получили возможность сдать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД без обязательной учебы в автошколе. Соответствующее правительственное постановление, сообщали в Министерстве внутренних дел Украины, вступило в силу.
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Для самостоятельного сдачи теоретического экзамена необходимо:
- подготовиться;
- а затем обратиться в сервисный центр МВД, где получить талон записи;
- с собой следует взять паспорт, идентификационный код, а также медицинскую справку;
- администратору сервисного центра необходимо сообщить о самостоятельном овладении теоретическим материалом;
- следует за 20 минут ответить на 20 вопросов, можно допустить 2 ошибки.
- Стоимость сдачи теоретического экзамена – 13 гривен. Если вы совершили более 2 ошибок, то в следующий раз попробовать свои силы сможете не раньше чем за 10 дней.