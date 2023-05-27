А что касается обидчиков, ты никогда не будешь знать, где их встретишь или кто ими станет. Им может быть твой начальник, менеджер по персоналу или коллега, с которым очень сложно работать и который всегда крадет чужие заслуги. Поэтому ты должен быть готов ко всему.

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Будь то преследование, обиды, изоляция, злонамеренное препятствие работе, чрезмерный мониторинг производительности, распределение невыносимой рабочей нагрузки, чрезмерное высмеивание, сплетни, публичное унижение, некорректная критика и прочее – все это любители травли делают всегда умышленно.

Хорошая же новость в том, что существуют способы, инструменты и советы, которые ты можешь применить, чтобы справиться с буллером, предотвратить эскалацию ситуации и остановить оскорбительное поведение. О них подробно рассказали в Harvard Business Review.



Противостоять буллингу на работе можно – и даже победить его / Фото peoplecreations@freepik

Буллинг на рабочем месте: как с ним бороться