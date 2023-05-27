А что касается обидчиков, ты никогда не будешь знать, где их встретишь или кто ими станет. Им может быть твой начальник, менеджер по персоналу или коллега, с которым очень сложно работать и который всегда крадет чужие заслуги. Поэтому ты должен быть готов ко всему.
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Будь то преследование, обиды, изоляция, злонамеренное препятствие работе, чрезмерный мониторинг производительности, распределение невыносимой рабочей нагрузки, чрезмерное высмеивание, сплетни, публичное унижение, некорректная критика и прочее – все это любители травли делают всегда умышленно.
Хорошая же новость в том, что существуют способы, инструменты и советы, которые ты можешь применить, чтобы справиться с буллером, предотвратить эскалацию ситуации и остановить оскорбительное поведение. О них подробно рассказали в Harvard Business Review.
Противостоять буллингу на работе можно – и даже победить его / Фото peoplecreations@freepik
Буллинг на рабочем месте: как с ним бороться
- Создай сеть поддержки. Эксперты утверждают, что все мы нуждаемся в определенных типах коллективных отношений в жизни, чтобы быть успешными и достигать целей. А это еще и может быть отличным способом остановить буллеров: никто не издевается над пчелами, потому что они защищены ульем. Они много работают и очень стараются, но понимают, что важно работать в команде и полагаться друг на друга для преодоления проблем. Твой улей может помочь справиться с буллерами, а также работать лучше и чувствовать поддержку.
- Думай, прежде чем отвечать. Разочарования скапливаются, когда тебя постоянно атакует буллер, но важно не реагировать эмоционально и взрывоопасно, поскольку это может придать недоброжелателю материал для дальнейших атак. Нужно сделать шаг назад, немного поразмыслить и подойти к обидчику с холодной головой, подготовленными аргументами и, заметь, готовностью выслушать (это важно для поиска решения). Все это поможет тебе принять лучшее решение о том, что делать дальше.
- Собирай доказательства. Гарвардские эксперты советуют взять на вооружение методы ФБР, когда ты будешь позволять доказательствам говорить за себя. Обидчик не всегда признается, что он обижал всех вокруг, поэтому хорошо иметь доказательства, будь то сохраненные оскорбительные мейлы, текстовые сообщения или даже свидетельства коллег, проходящих через то же самое. Это заставит обидчика осознать, что он больше не сможет отрицать свое поведение и что ему нужно его изменить. А также это дает тебе необходимые средства для того, чтобы обратиться в отдел кадров или к любому другому, кто имеет полномочия что-либо сделать с ситуацией.