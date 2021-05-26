Художница показала, как бы выглядели исторические фигуры в 2021 году: впечатляющие иллюстрации

Знакомься, это Бекка Саладин. Она – графический дизайнер и любитель истории. Девушка создала крутой аккаунт в инстаграме, который она назвала Royalty Now. В нем она показывает, как бы могли выглядеть исторические фигуры в 2021 году. Гарантируем, что тебе понравится.

Бекка рассказала, что ее цель – оживить прошлое. Это позволит нам увидеть исторических личностей, которые "всегда выглядят плоскими, больными и, конечно же, в старинных прическах и костюмах, какие нам не нравятся сегодня". Поэтому она пытается приблизить их с помощью своих умений в иллюстрировании.

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"Я начала использовать инструмент искусственного интеллекта, чтобы изображения выглядели более фотореалистичными. А потом продолжаю обрабатывать их в Photoshop, чтобы они точно соответствовали портрету", – рассказывает Бекка.

Она замечает, что ее любимые изображения – это те, которые передают дух человека.

"Королева Англии и Ирландии Елизавета – отличный пример, потому что она выглядит такой достойной современной англичанкой. И я думаю, что она хотела бы, чтобы ее изобразили так, будто она живет сегодня", – добавила она.

До недавнего времени Бекка не решалась попробовать модернизировать Леонардо да Винчи, потому что зернистый автопортрет был единственным его изображением, над которым можно было работать. Но, как видишь, с новейшими технологиями и улучшенными навыками ей удалось действительно "оживить" его.

Смотри другие крутые иллюстрации исторических фигур, сделанные Беккой Саладин.

Так могла выглядеть сегодня британская писательница Джейн Остин:

А это американский аболиционист и государственный деятель Фредерик Дуглас:

Композитор-класик Вольфганг Амадей Моцарт:

И Людвиг Ван Бетховен:

А вот и французская героиня Жанна д'Арк:

Французский композитор эпохи Возрождения Шевалье де Сен-Жорж:

Греческий философ Аристотель:

Героиня из картины "Девушка с жемчужной сережкой" Вермеера:

А вот загадочная "Мона Лиза" да Винчи:

Колумбийская революционная героиня Поликарпа Салаварриета (известная как Ла Пола):

А вот и Седжон, четвертый король корейской династии Чосон:

Мы настоятельно рекомендуем подписаться на инстаграм Royalty Now. На этой странице ты сможешь увидеть еще много интересных иллюстраций, на которых исторические фигуры буквально "оживают".

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