Бывшая сотрудница Amazon назвала 2 вопроса, которые позволили ей получить работу

Каждый из нас знает, какими волнующими бывают собеседования. Что уж говорить, когда тебя интервьюирует сам Джефф Безос. Оказалось, он задавал всего 2 вопроса, которые помогали выбирать кандидатов.

Бывшая сотрудница Amazon Энн Хиат недавно рассказала CNBC, что именно спрашивал ее во время собеседования Джефф Безос. Именно ответы на эти вопросы позволили ей почти 20 лет назад получить работу в компании.

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В 2002 году Энн Хиат позвонила в офис Amazon в Сиэтле, чтобы попасть на собеседование. Она подала заявку на должность младшего помощника. После серии интервью Хиатт быстро усадили за стол напротив одного из самых богатых людей в мире Джеффа Безоса. Понятно, что она сильно переживала. Но, как оказалось, ему хватило всего двух вопросов, чтобы определиться.

Безос задал 2 вопроса, чтобы взять на работу

Первый вопрос, по ее словам, был смешной головоломкой: "Я сделаю математику", – сказал Безос.

Он задал ей первый вопрос: "Я хочу, чтобы вы угадали количество оконных стекол в Сиэтле".

Хиатт признается, что она была ошеломлена этим вопросом. Ей в голову не приходило, каков правильный ответ на этот вопрос. Она решила просто попробовать его угадать.

Эта оценка была основана на численности населения Сиэтла, а затем была разбита исходя из предположения, что каждый из жильцов имеет дом, транспорт, ходит в офис или школу.

"Поэтому я предложила базировать оценку на средних значениях этих величин", – сказала она, и с тех пор они вдвоем "делали математику".



Джефф Безос сбил с толку сложным вопросом / Фото ian dooley

Она отметила, что они проработали все возможные сценарии, каждую группу, каждую аномалию и способы учета этих исключений. И, конечно, во время подсчетов она была очень взволнованной. Добил ее тот момент, когда Безос написал окончательную оценку.

"Это выглядит примерно правильно", – сказал он после проведения расчетов.

Второй вопрос был гораздо проще. Безос спросил ее: "Какие ваши профессиональные цели?"

Хиатт сказала ему, что Amazon зарекомендовал себя как компания, полная амбициозных и восторженных людей. И что она хочет походить на них и узнавать, что они знают. И после этого ответа Безос нанял ее.

Размышляя над этим разговором почти через два десятилетия, Энн сказала: "Он измерил мой потенциал, задавая мне вопросы, чтобы узнать, хватит ли у меня смелости и мотивации идти в ногу с его темпом и быть достаточно храброй, чтобы прыгать с ним снова и снова ".

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Понятно, что за почти 20 лет многое изменилось. Да и мы бы очень сомневались, что Джефф Безос, будь он до сих пор главой Amazon, задавал эти вопросы. Зато они еще раз доказывают, что гениальные предприниматели частенько сбивают с толку кандидатов. Поэтому к этому нужно быть готовым, если хочется получить желаемую работу.

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