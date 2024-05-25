Три бутылки вина за вечер: зачем пил писатель Чарльз Буковски и чем любил злоупотреблять

Чарльз Буковски – сын немецкого железнодорожника, который стал настоящим летописцем американского дна – пьяниц, букмекеров, драк в барах и всего остального. Он писал о горькой повседневной жизни в романах "Почта" и "Фактотум", которые вдохновляют многих –от студентов до рок-звезд –даже сейчас.

Этот человек имел только два комплекта одежды, обязательно стирая один каждый вечер, но очень любил домашние бары, полные посетителей в послеобеденное время. В Лос-Анджелесе его часто можно было встретить в Hank's на Гранд Авеню или The Frolic Room на Голливудском бульваре.

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Чарльз Буковски и его алкогольная история

Последняя жена Буковски, Линда, владела рестораном здорового питания, и как-то сумела отучить его от крепкого алкоголя. Но за типичный писательский вечер Чарльз выпивал две – три бутылки вина. Поговаривают, это были Liebfraumilch или Cab Sauv.

Буковски не был любителем коктейлей, уважал американское пиво – только из бутылки, а не из банки. Обычно он выпивал пару упаковок пива плюс бутылку скотча за вечер, в который писал.

Он писал о ничтожествах, проститутках, пьяницах, но имел звездный круг знакомств, от Джека Керуака до отца Леонардо Ди Каприо. Дружил с Боно, Шоном Пенном, которому даже посвятил рассказ. Буковски ненавидел многих писателей, но выпивал с литературным титаном Норманом Мейлером.

Генри Чарльз Буковски (Charles Bukowski), 16 августа 1920 – 9 марта 1994, поэт, романист, новеллист. Автор 6 романов, более 30 сборников поэзии, 16 сборников рассказов и 1 сценария для фильма. Жанр творчества определяют как грязный реализм.

Жизнь Чарльза Буковски пропитана почти ежедневным алкоголем / Фото Wikimedia

Жизнь и работа Чарльза Буковски были одной длинной пьяной историей.

Язва едва не убила Чарльза в 1955, но он продержался до 70 лет.

Дело в том, что пьянство подпитывало писательскую деятельность Буковски.

Оно принесло ему славу, популярность, даже определенное богатство.

Но оно же остановило творчество писателя минимум на 10 лет.

Алкоголь – часть нашей жизни, нашей реальности, культуры и истории. Но всегда следует помнить, что между смакованием и злоупотреблением нужно видеть четкую грань, держась первого, и избегая второго.