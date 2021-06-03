Но как часто нужно менять тренировочную обувь и как определить, что кроссовки уже отжили свое? На эти вопросы ты сможешь получить ответы чуть ниже.

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Почему нужно регулярно менять кроссовки

Как отмечает врач-ортопед Сайли Тулпул, спортивная обувь должна обеспечивать поддержку арки и создавать амортизацию. Однако при физических нагрузках она теряет такую ​​способность.

Уменьшение амортизации приводит к усилению удара по телу и выпрямлению дуги опоры, тем самым увеличивая требования к другим частям тела, которые работают в его поддержку, в частности, кости, связки, сухожилия и мышцы,

– объясняет врач.

Результатом могут стать напряженные суставы, растяжения связок или мышц, а также боль, добавляет Тулпул.



Уничтоженные кроссовки могут спровоцировать травмы / Фото pexels

Как часто следует покупать новые кроссовки

В общем менять кроссовки эксперты рекомендуют каждые 500 – 800 километров (если вы используете приложение для отслеживания своих занятий по бегу), или каждые 6 – 8 месяцев, в зависимости от того, что произойдет раньше. Для суперактивных людей этот временной промежуток может составлять всего 3 месяца.

Конечно, все зависит от того, каким спортом ты занимаешься. По словам доктора Тулпул, при высокоинтенсивных тренировках обувь нужно менять чаще, чем при неторопливой 30-минутной прогулке.

Существует также много других факторов, которые следует учесть. Например, материал обуви, местность, на которой занимается человек, а также его вес и высота дуги стопы,

– добавляет ортопед.



При высокоинтенсивных тренировках обувь нужно менять чаще / Фото pexels

Как определить, когда обувь нуждается в замене

Если ты не используешь гаджеты для отслеживания километров, есть физические признаки, которые помогут тебе определить, наступило ли время для новой пары кроссовок.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на гибкость подошвы . Если она прогибается в передней части, значит твоя обувь все еще годится для тренировок. Однако, если ты заметишь изгиб в средней или задней части подошвы, это сигнал для беспокойства. Ты это поймешь, когда попробуешь выгнуть каждый кроссовок наружу.

. Если она прогибается в передней части, значит твоя обувь все еще годится для тренировок. Однако, если ты заметишь изгиб в средней или задней части подошвы, это сигнал для беспокойства. Ты это поймешь, когда попробуешь выгнуть каждый кроссовок наружу. Чрезмерный износ подошвы обуви – еще один красный флажок, который может свидетельствовать о сломанном протекторе, или же его отсутствии на определенных участках.

– еще один красный флажок, который может свидетельствовать о сломанном протекторе, или же его отсутствии на определенных участках. Поводом для замены также могут быть дыры в носовой части обуви, искривления, а также отсутствие подушки на стельке.



Менять кроссовки нужно каждые 500 – 800 километров / Фото pexels

Как продлить жизнь кроссовок

Эксперты рекомендуют иметь несколько пар кроссовок и использовать их поочередно, чтобы дать возможность пене в обуви полностью разжаться.

и использовать их поочередно, чтобы дать возможность пене в обуви полностью разжаться. Также не стоит носить тренировочные кроссовки в повседневной жизни, ведь это увеличивает количество пройденных километров и ускоряет их износ.



Не стоит использовать тренировочную обувь в повседневной жизни / Фото pexels