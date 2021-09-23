Чего не стоит говорить на собеседовании: перечень запрещенных фраз

Собеседование – важнейший момент поиска работы. Именно от ее прохождения будет зависеть то, попадешь ли ты в заветную компанию. К счастью, эксперты регулярно делятся советами, которые помогут не провалить эту ответственную миссию.

Адуонола Адешола, эксперт Forbes, назвала несколько фраз, которых следует избегать во время собеседования. Они могут крайне негативно повлиять на твои шансы попасть на работу.

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Чего не стоит говорить на собеседовании

"Чем занимается ваша компания?"

Если в какой-то момент собеседования ты выпалил это вопрос, приготовься к отказу. Настоятельная рекомендация – всегда изучай компании и знакомься с ней хотя бы на среднем уровне. И только после этого можешь идти на собеседование. Также важно разбираться в той должности, которую ты планируешь занять. Если она новая, то интервьюер, скорее всего, все тебе объяснит и опишет.



Изучи заранее компанию, в которую ты планируешь попасть / Фото Unsplash

"Я знаю, что не самым квалифицированный человек, но..."

Еще одна ошибка. На собеседовании нужно выглядеть экспертом, но следует быть хотя бы лучшим человеком для этой должности. Как указывает Адешола, в какой-то момент мы можем почувствовать себя напуганными предложением компании. Но вместо того, чтобы преуменьшать свои умения, мы должны выделить области, в которых у нас есть опыт и навыки, какими мы действительно обладаем.

"У меня нет большого опыта в этом, но..."

Это предложение также дает представление, что ты совсем не подходишь для этой должности. Если мы говорим, что у нас нет опыта, это останется в сознании работодателя, поэтому он выберет другого. Постарайся оставаться в безопасности и сосредотачиваться на своих навыках, а не опыте.

"Наша работа..."

На собеседовании часто задают вопрос о прошлой работе или о последней работе в твоих проектах. Здесь Адешола рекомендует избегать использования множества, говоря о прошлых достижениях. На собеседовании основное внимание уделяется тебе. Поэтому ты должен говорить, исходя из своего личного опыта.

"Я с помощью своей команды..." может быть ценным выражением, поскольку мы ставим себя в центр и выделяем работу других людей. Эта фраза позволит увидеть в тебе хорошего лидера.

Каша в предложении

"Хм...", "Э-э" и прочее. Эти вкрапления заставляют тебя казаться нервным и неуверенным на собеседовании. А еще это может быть признаком того, что ты слишком много думаешь перед ответом. На самом деле тебе нужно продумать почти все ответы заранее. Поэтому постарайся избегать этих возгласов-паразитов.



Избегай каши в предложениях, чтобы не казаться неуверенным / Фото Unsplash

Говоришь слишком много

Это не фраза. Но это то, что Адешола не рекомендует. Если у нас есть готовые ответы, не нужно устраивать монологи, которые будут длиться несколько минут. Постарайся быть лаконичным и кратким. Озвучь важную информацию, но не разбавляй ее водой. Если же ты будешь водить интервьюера окольными путями, то его внимание будет рассредоточенное. А это существенно снижает шансы получить заветную работу.

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Возьми на вооружение эти советы. Мы, конечно же, не гарантируем, что они позволят получить новую работу. Но хотя б на собеседовании ты не впадешь лицом в грязь.