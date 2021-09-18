Убедительность может помочь тебе, особенно на работе (или на собеседовании), поскольку ты можешь использовать ее для переговоров о заработной плате, рабочем времени, отпускных днях и всевозможных других фишках.

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Это очень полезное и необходимое умение, и самое приятное то, что это то, что его можно овладеть со временем и с правильными психологическими ключами. Кроме того, исследования показывают, что людям трудно сказать "нет", если перед ними убедительный собеседник.

Ванесса Бонс, социальный психолог, профессор организационного поведения в Корнельском университете и автор книги "У вас есть больше влияния, чем вы думаете: как мы недооцениваем нашу силу убеждения и почему это важно", – написала на эту тему блог. По ее мнению, есть 3 вещи, которые можно сделать, чтобы быть убедительным.

Как стать убедительным: 3 психологические трюки

Помни, что убеждения – это искусство. Ты же не хочешь, чтобы другие чувствовали, что ты играешь с их умом или эмоциями. Но и ты хочешь, чтобы они приняли то, что ты говоришь и поняли твою точку зрения.

1. Не бойся говорить вещи неидеально

В исследовании Техасского университета говорится, что люди не слушают все, что ты говоришь, и не запоминают каждое твоё слово или деталь. Поэтому тебе не нужно говорить все идеально, заполнять объяснениями или подбрасывать подробности.

Согласно исследованию Корнельского университета, существует вещь, которая называется "теорией нечетких следов". Она относится к тому факту, что мозг запоминает лишь некоторые детали информации, которую он получает. И именно суть информации остается важной.



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Это значит, что тебе не нужно провозглашать замечательную речь. Скорее ты должен сосредоточиться на том, чтобы произвести правильное впечатление и создать связь. Это позволит "зацепить" собеседника.

2. Ты должен делать это лично

Возможно, ты думаешь, что можешь лучше выразить себя с помощью электронной почты или текстового сообщения. Но стоит помнить, что письменные сообщения легче отклонить.

Поэтому, если ты собираешься что-то спросить или предложить, всегда лучше сделать это лично. В таком случае ты сможешь использовать также невербальный язык и другие хитрости для убеждения.

3. Прокачай уровень уверенности

Одно исследование показало, что люди склонны снижать уровень своей уверенности, когда им нужно что-то спросить или предложить. Мол, они уже заранее настраивают себя на ошибки, а следовательно – провал.



Если ты не уверен в себе, то тебе никто не будет доверять / Фото Unsplash

Человек, который не доверяет себе, не внушает доверия. А еще всем вокруг будет казаться, что он не уверена в том, что делает все для того, чтобы достичь поставленных целей. Поэтому важно вести себя так, как будто ты свято убежден, что все будет хорошо. Научись выражать свою точку зрения и отстаивать свое. Не жди худшего!

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