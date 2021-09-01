Например, человек в космосе становится выше, но слабее. О других интересностях – читай ниже.
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Человек в космосе становится выше
Через 6 месяцев в космосе космонавты, скажем так, растягиваются. То есть, становятся выше – примерно на 3%.
- Это все из-за позвоночника – он не чувствует давления силы тяжести (гравитации), поэтому несколько расслабляется и становится длиннее.
- К счастью, эти изменения кратковременные – человек возвращается к своему привычному росту, когда возвращается на Землю, в течение всего нескольких месяцев.
Человек в космосе становится слабее
Речь о мышцах. И виновата здесь снова сила притяжения – без нее определенные мышцы не испытывают нагрузки, поэтому возникает риск атрофии. А ослабление их происходит так точно.
- В полете продолжительностью от 5 до 11 дней космонавт может потерять до 20% мышечной массы!
- После возвращения на Землю ее можно восстановить, однако более длительные полеты ухудшают шансы на это.
Человек в космосе – как он меняется? / Фото unsplash
Человек в космосе теряет плотность костей
В 2009 году ученые исследовали 13 астронавтов, и обнаружили, что:
- Плотность костей у них упала на 14% за полгода пребывания на борту МКС (Международной космической станции).
- Худшая ситуация была у 3 человек – они потеряли более 30% (а это уже практически остеопороз).
Человек в космосе испытывает перераспределения жидкостей в организме
Это происходит в начале полета в космосе. Человеческое тело тогда приспосабливается к почти нулевой силе тяжести, поэтому жидкость в теле космонавта перераспределяется.
- Как именно? Отекает лицо (верх тела), а ноги (низ тела) становятся тоньше.
- Почему? Потому что притяжения больше нет – а это заставляет жидкости тяготеть к низу.
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