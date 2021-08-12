Знаменитости призывают не купаться: что будет с твоим телом, если прислушаться к ним

Что будет с твоим телом, если ты не будешь принимать душ? Стоит ли делать это регулярно? Джейк Джилленхол и Эштон Кутчер говорят "нет". Но, по мнению экспертов, это явно не то, чему ты должен следовать. Читай на Men 24 почему отказ от купания негативно влияет на твоё тело.

Сразу же спешим успокоить: принимать душ два раза в день НЕ нужно. Более того: ничего не случится, если ты уставший после работы завалишься сразу в постель, а не примешь ванну. Но регулярно принимать душ таки необходимо. Это позволит не только предотвратить неприятный запах.

Примечательно Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена

Как часто нужно принимать душ?

Если ты не хочешь купаться каждый день, то специалисты рекомендуют делать это хотя бы дважды или трижды в неделю. Заметим, что слишком частое купание может вызвать раздражение и сухость кожи. Все потому, что оно влияет на натуральные масла, которые образуют кожный барьер. Он и защищает твою кожу от всего, с чем ты сталкиваешься каждый день.

Но ты можешь делать это больше раз, если активно потеешь, тренируешься каждый день. В конце концов, каждый человек может решить, сколько раз купаться. Но ты должен знать, что есть определенные неприятные побочные эффекты, если решишь не делать это регулярно.



Принимать душ или ванну нужно не только, чтобы избавиться от неприятного запаха / Фото Unsplash

1. У тебя может быть больше прыщей

Существует множество причин появления прыщей. Это может быть гормональный фон, следствие приема определенных лекарств или даже стресс. Но есть также случаи, когда это может быть результатом недостаточной гигиены.

Это одна из причин не забывать умываться перед сном. Пренебрежение этим ежедневным ритуалом может стать причиной появления прыщей на лице. Здесь мы рассказывали, какие ошибки не стоит допускать во время умывания.

2. Накапливаются омертвевшие клетки

Это проблема, из-за которой ты можешь выглядеть старше, чем есть на самом деле. Без регулярной очистки на коже накапливаются отмершие клетки, что также может вызвать сильный зуд и ощущение, что кожа очень сухая.

3. Появление раздражения

Скопление грязи и омертвелой кожи может вызвать покраснение кожи. После контакта с одеждой раздражение может только усиливаться. Поэтому стоит раз в несколько дней освежывать кожу.



Регулярный прием душа позволит предотвратить появление раздражения / Фото Unsplash

4. Размножаются бактерии

В течение всего дня ты поддаешься влиянию всевозможных микробов и бактерий. Отсутствие приема душа приводит к их накоплению. Если ты не купаешься регулярно, то хорошим бактериям будет труднее бороться с вредными. А это может привести к грибку и инфекциям.

5. Ухудшается состояние кожи

Говорится не только о прыщах. На твоем теле могут появляться и другие следы отсутствия достаточного количества ухода. Огрубевшей кожа, образование корочек. Эти и другие признаки могут свидетельствовать о том, что тебе нужно чаще принимать душ.

6. Твои волосы становятся жирнее

Природные масла в коже головы играют важное значение, чтобы сохранить волосы здоровыми. Но чрезмерное накопление делает волосы грязным и сальными. Тебе не нужно мыть голову каждый день. Эксперты рекомендуют делать это хотя бы дважды в неделю.



Ванна или душ позволят чувствовать себя свежим и бодрым / Фото Unsplash

Возьми на вооружение Правила интимной гигиены для мужчин: 3 советы, которые лишат тебя проблем в сексе

Не стоит ожидать, когда от тебя начнет пахнуть, чтобы пойти в душ. Хотя, мы надеемся, что ты и так регулярно принимаешь душ, моешь голову и умываешь лицо. Если же нет, то еще раз перечитай то, что мы выложили выше.