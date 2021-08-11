Каждому мужчине обязательно следует избегать этих трех ошибок, чтобы эффективно очистить кожу. Если все правильно делать, то ты будешь иметь свежий внешний вид, а также привлекать больше красавиц вокруг!

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Ошибки во время умывания, допускаемые мужчинами

Умываешься без средств

Многие мужчины ценят простой рутинный уход (с использованием как можно меньшего количества средств для ухода). Но если ты обойдешься без очистителя, ты сделаешь большую ошибку.

Вода сама по себе не может надежно избавить кожу от грязи, кожного сала и отмерших клеток.

Поэтому просто умывание водой может стать причиной возникновения проблем с кожей. Об этом стоит помнить, если ты не хочешь потом тратиться на походы к косметологу.



Просто вода не сможет смыть всю грязь с кожи лица / Фото Unsplash

Используешь мыло вместо геля для умывания

Еще хуже, чем вообще не использовать гель для умывания, – использовать классическое мыло. Это очень высушивает кожу. Также из-за высокого уровня pH это может повреждать естественную защиту. А еще использования мыла становится причиной чувства напряжения и дискомфорта.

После умывания мылом может возникать раздражение, покраснение, воспаление и прыщи.

Вытираешь лицо насухо

Если после очистки вытереть кожу насухо, покраснение неизбежно. Лучше всего – промокнуть кожу полотенцем, предназначенным только для лица.

Что касается полотенца, то следует понимать, что для лица обязательно должно быть отдельное. А еще оно всегда должно быть свежим и чистым. В противном случае бактерии, которые на нем размножаются, могут стать причиной появления проблем с кожей.



После умывания промокни лицо полотенцем, а не вытирай его насухо / Фото Unsplash

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