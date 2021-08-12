Знаменитості закликають не купатися: що буде з твоїм тілом, якщо прислухатися до них

Що буде з твоїм тілом, якщо ти не прийматимеш душ? Чи варто робити це регулярно? Джейк Джилленгол і Ештон Кутчер кажуть "ні". Але, на думку експертів, це явно не те, що ти повинен наслідувати. Читай на Men 24, чому відмова від купання негативно впливає на твоє тіло.

Відразу ж поспішаємо заспокоїти: приймати душ двічі на день НЕ потрібно. Ба більше: нічого не станеться, якщо ти втомлений після роботи завалишся відразу в ліжко, а не приймеш ванну. Але регулярно приймати душ таки необхідно. Це дозволить не лише запобігти неприємному запаху.

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Як часто потрібно приймати душ?

Якщо ти не хочеш купатися щодня, то фахівці рекомендують робити це хоча б двічі або тричі на тиждень. Зауважимо, що надто часте купання може викликати подразнення та сухість шкіри. Усе тому, що воно впливає на натуральні масла, які утворюють шкірний бар'єр. Він же й захищає твою шкіру від усього, з чим ти стикаєшся щодня.

Але ти можеш робити це більше разів, якщо активно пітнієш, тренуєшся щодня. Зрештою, кожна людина може вирішити, скільки разів купатися. Але ти повинен знати, що є певні неприємні побічні ефекти, якщо вирішиш не робити це регулярно.



Приймати душ або ванну потрібно не лише, щоб позбутися неприємного запаху / Фото Unsplash

1. У тебе може бути більше прищів

Існує безліч причин появи прищів. Це може бути гормональний фон, наслідок прийому певних ліків або навіть стрес. Але є також є випадки, коли це може бути результатом недостатньої гігієни.

Це одна з причин не забувати вмиватися перед сном. Нехтування цим щоденним ритуалом може стати причиною появи прищів на обличчі. Тут ми розповідали, яких помилок не варто припускатися під час вмивання.

2. Накопичуються змертвілі клітини

Це проблема, через яку ти можеш виглядати старшим, ніж є насправді. Без регулярного очищення на шкірі накопичуються відмерлі клітини, що також може викликати сильне свербіння та відчуття, що шкіра дуже суха.

3. Поява подразнення

Скупчення бруду та змертвілої шкіри може викликати почервоніння шкіри. Після контакту з одягом подразнення може лише посилюватися. Тож варто раз на кілька днів освіжувати шкіру.



Регулярний прийом душу дозволить запобігти появі подразнення / Фото Unsplash

4. Розмножуються мікроби

Протягом усього дня ти піддаєшся впливу всіляких мікробів і бактерій. А відсутність прийому душу призводить до їхнього накопичення. Якщо ти не купаєшся регулярно, то хорошим бактеріям буде важче боротися зі шкідливими. А це може призвести до грибка й інфекцій.

5. Погіршується стан шкіри

Мовиться не лише про прищі. На твоєму тілі можуть з'являтися й інші сліди відсутності достатньої кількості догляду. Загрубіла шкіра, утворення кірочок. Ці та інші ознаки можуть свідчити про те, що тобі потрібно частіше приймати душ.

6. Твоє волосся стає жирнішим

Природні масла в шкірі голови відіграють важливе значення, щоб зберегти волосся здоровим. Але надмірне накопичення робить волосся брудним і сальним. Тобі не потрібно мити голову щодня. Експерти рекомендують робити це бодай двічі на тиждень.



Ванна або душ дозволять почуватися свіжим і бадьорим / Фото Unsplash

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Не варто очікувати, коли від тебе почне тхнути, щоб піти у душ. Хоча, ми надіємося, що ти й так регулярно приймаєш душ, миєш голову та вмиваєш обличчя. Якщо ж ні, то ще раз перечитай те, що ми виклали вище.