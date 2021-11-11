Есть много способов позаботиться о себе, но некоторые всегда остаются незамеченными. Так считает Дуглас Лабье, психолог и директор Центра прогрессивного развития в Вашингтоне. В статье для Psychology Today эксперт объединил свои знания и исследования, проведенные коллегами по психологии. Все для того, чтобы определить, какие три аспекта повседневной жизни нам следует развивать больше, чтобы заботиться о своем психическом здоровье.

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Это не означает, что ты должен отказаться от других методов, например, занятия спортом, встреч с друзьями или ведения дневника. Советы от Дугласа Лабье скорее должны просто стать твоими указателями.

Как позаботиться о психическом здоровье – три метода

1. Общайся с другими людьми

Это может показаться слишком простым советом. Но следует понимать, что небольшой разговор и выслушивание действительно помогают. Исследования подтверждают, что даже незначительные взаимодействия могут делать нас более счастливыми, что, конечно, помогает улучшить психическое здоровье. Каждое взаимодействие имеет значение: звонок другу, общение с соседом по дому или баристой в любимом кафе.



Разговоры с другими людьми очень положительно влияют на твое состояние / Фото Etienne Boulanger

2. Используй неуверенность как положительную энергию

Это страшно, это нормально, но использование страха как энергии для движения вперед дает положительный эффект. Жизнь полна непредвиденных событий. И хотя иногда они могут вызывать у тебя беспокойство. Они также могут заставить тебя расти и наслаждаться всеми маленькими моментами в жизни, которые остались бы незамеченными, если бы не самые тяжелые моменты.



Пусть неудачи помогут тебе видеть позитив в жизни / Фото Christian Erfurt

Кроме того, как объясняет Лабье, ссылаясь на недавнее исследование, охват непредсказуемого и понимание того, что всегда будут взлеты и падения и что не все можно контролировать – признак психического здоровья.

3. Выйди из зоны комфорта

Выучи что-то новое, знакомься с новыми людьми, открывай в себе новые таланты, пробуй новые впечатления. Это заставит тебя расти. Ты даже можешь поменяться. Это поможет по-новому взглянуть на свою обстановку, почувствовать себя хорошо и быть счастливым.



Может быть, тебе стоит попробовать сходить на Открытый микрофон / Фото Louis Smit

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