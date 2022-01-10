Это может быть рюкзак, сумка или бананка. Неважно. Главное, чтобы эти вещи всегда были с тобой. Во-первых, потому что это необходимо. Во-вторых, потому что это позволит тебе чувствовать себя комфортно.

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1. Бумажник

Во-первых, потому что это выглядит ужасно, когда ты носишь кошелек в карманах джинсов. Во-вторых, носить его в руке тоже плохой вкус.

К слову, носить кошелек в заднем кармане джинсов еще и небезопасно. Это может вызвать наклон в положении таза, что может отрицательно сказаться на твоей осанке. Итак, если ты не хочешь ходить к врачу со временем, – не клади кошелек в задний карман джинсов.

Мы уже молчим, что этот карман часто называют чужим. Оно и не удивительно, ведь утащить кошелек с него очень и очень просто.



Кошелек не стоит класть в задний карман джинсов / Фото Geoffrey Crofte

2. Ключи

Какими бы они ни были! От твоего дома, от офиса, от машины, от велосипедной цепи. В твоей сумке должно быть отделение, в котором будут храниться ключи. Это позволит не искать их целую вечность, а также не звенеть во время каждого шага.

3. Носовой платок

Ты просто обязан всегда иметь с собой носовой платок. И, желательно, чтобы это была упаковка одноразовых, ведь это гораздо более гигиенично. Надеемся, тебе не нужно объяснять, почему он важен. Особенно зимой.

4. Предметы личной гигиены

Это может быть крем для рук, бальзам для губ, таблетки. Хватит думать, что мужчины не должны беспокоиться о себе. Помни, что женщинам нравятся ухаживающие за собой. Так что просто принять душ иногда недостаточно.

Также следует всегда иметь с собой контрацептивы и лубриканты. Жизнь – очень непредсказуемая вещь. Так что хотелось бы быть всегда готовым к горячим встречам. Особенно, когда они могут быть спонтанными.



В рюкзаке должны быть предметы личной гигиены / Фото bruce mars

5. Бутылка с водой

Надеемся, что тебе не нужно объяснять, зачем класть в свою сумку бутылку с водой. Ты же помнишь, что очень важно пополнять водный баланс. Это не только положительно повлияет на твое самочувствие, но позволит быть продуктивным и энергичным.

Понятное дело, в напоясную сумку класть целую бутылку не стоит. Это будет выглядеть несколько бестолково.

6. Духи

Либо одеколон, либо лосьон, либо что угодно. Вполне вероятно, что после работы тебя ожидает свидание, то подходило бы дополнить свой образ ароматом. Это придаст свежесть и подчеркнет твой характер. Особенно в тех ситуациях, когда это крайне необходимо.

7. Что-то для развлечений

Ты можешь зависнуть где-нибудь в очереди или в ожидании друзей. Конечно же, для этого можно взяться за смартфон. Но ты можешь не ограничиваться только им. Брось в рюкзак книгу, которую ты сейчас читаешь, или игровую консоль, или блокнот с ручкой, или даже кубик Рубика.



Брось в сумку, например, блокнот с ручкой / Фото Ivan Zhukevich

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