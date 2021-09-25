Что обязательно нужно рассказать девушке во время первого свидания

Мы так много зацикливаемся на том, чего не стоит говорить во время первого свидания, а зря. На самом деле лучше сосредоточиться на том, что однозначно следует знать девушке.

Понятное дело, что ты пытаешься показаться идеальным для потенциальной избранницы. Но это может крайне негативно повлиять на ваши отношения. Почему? А потому, что такая подача часто сопровождается недоговоренностями.

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Поэтому лучше сосредоточиться на том, что ей следует знать после первой вашей встречи. Лови 3 вещи, которые стоит ей честно озвучить на свидании, чтобы иметь шансы продолжать ваше общение.

Кто ты на самом деле

На первом свидании мы часто пытаемся подстроиться под человека. Ты можешь рассказать, что сходишь с ума от Арианы Гранде, ведь и она без ума от этой певицы. Заказываешь салат "Цезарь", хотя душа хочет вкусного домашнего борща. Но это все не ты. И лучше попробовать не начинать новые отношения со лжи, пусть и маленькой.

Будь честным. Но не впадай в крайности. Слишком откровенная исповедь может оттолкнуть девушку.

Что ты ищешь

В этом случае мы опять говорим о честности. Тебе нужно прежде ответить себе, что ты ищешь в конкретном случае. После этого тебе легче будет озвучить свои стремления девушке. Если ты просто хочешь развлечься – дай ей понять это. Готов к серьезным отношениям? Тогда стоит сделать на этом акцент. Вполне вероятно, именно она не захочет строить что-то сейчас.

Если во время первого общения ты чувствуешь себя неопределенным, то лучшей будет фраза: "Я хотел бы узнать тебя лучше и посмотреть, к чему все идет".



Расскажи ей, к какому формату отношений ты готов сейчас / Фото Unsplash

Что тебе действительно нравится

Здесь мы снова возвращаемся к первому пункту. В желании понравиться барышне ты готов отложить свои предпочтения куда-то в сторону. И это нормально. Но не стоит пытаться мимикрировать под других. Ей нужно понимать, что тебе действительно нравится, а что – нет. Иначе в будущем – если оно у вас будет – возникнут проблемы. Если ты не знаешь, то пары часто ссорятся именно из-за разногласий во вкусах и предпочтениях.

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В общем, во время первого свидания важно быть честным с самим собой. Это автоматически сделает тебя честным и с барышней, которая тебе понравилась. Просто будь собой, и у тебя все получится!