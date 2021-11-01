Что следует помнить, если ты хочешь встречаться с независимой женщиной

Независимая женщина – абсолютное чудо. Она сильна, решительна и умеет преодолевать жизненные препятствия настойчивым умом и душой. Но как бы ни были сильны эти женщины, им также нужна любовь и забота.

У нее будет собственное мнение, и ей не придется ни от кого зависеть. Если ты встречаешься с такой женщиной, есть несколько вещей, которые ты должен помнить.

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1. Она хочет, чтобы вы разделяли обязанности

Независимая женщина всегда разделит с тобой обязанности. Она будет ждать, что ты тоже возьмешь на себя свою долю нагрузки. Для нее не будет проблемой, если ты не готов к этому, но это наверняка может ее разочаровать. Ведь она хотела бы, чтобы ты все равно вкладывался в отношения.

2. Она ценит личное пространство

Ей понадобится собственное пространство в отношениях. Не жди, что она будет постоянно цепляться, потому что она также ценит свое личное пространство и время. Так что лучше не просить ее уделять личное время тебе. Это может оттолкнуть.

3. Прояви терпения

Чтобы победить сильную женщину, нужно время. Таких женщин либо раньше оскорбляли, либо с самого начала приучали к самостоятельности. Значит, ей не нужен мужчина для работы. Она просто хочет, чтобы кто-то ее любил, а она – проявляла ответные эмоции. Найди время и прояви терпение с такой женщиной.



Прояви терпение и не подгоняй ее / Фото DocuSign

4. Она ценит прямой тон

Она без колебаний выражает свое мнение. Независимые женщины упрямы и самоуверенны. Ты не можешь подавить ее своим мнением, потому что она может слушать, но будет действовать согласно тому, что считает правильным. Она будет очень откровенной с тем, чего хочет и ожидает от отношений. Так что не трать время на разговоры с ней о ненужных вещах.

5. Финансовый вопрос важен

У нее будет соотношение цены и качества, а также она будет ожидать, что ты тратишь средства с умом. Она никогда не попросит у тебя подарков или помощи, потому что не хочет, чтобы ее счастье зависело от другого человека. Она также подскажет, как разумно сэкономить деньги.

6. Она сама справляется со своими проблемами

Она может справиться со своими проблемами. Она не девица в беде, которая ожидает, что кто-нибудь придет и спасет ее. Финансовые, семейные или другие вопросы, она решит их сама. Но ты всегда можешь предложить ей помощь, и она обязательно это оценит.



Такой тип женщин самостоятельно справляется с проблемами / Фото Christin Hume

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Отношения с сильной и независимой женщиной отличаются определенной пикантностью. Главное – обсудить, что вам нравится, а что – нет. В таком случае ваша пара обречена на то, чтобы просуществовать как можно дольше.