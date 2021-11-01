Вона матиме власну думку, і їй не доведеться ні від кого залежати. Якщо ти зустрічаєшся з такою жінкою, то є кілька речей, які ти повинен пам'ятати.

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1. Вона хоче, щоб ви розділяли обов'язки

Незалежна жінка завжди поділить з тобою обов'язки. Вона чекатиме, що ти також візьмеш на себе свою частку навантаження. Для неї не буде проблемою, якщо ти не готовий до цього, але це, напевно, може її розчарувати. Адже вона хотіла б, щоб ти однаково вкладався у стосунки.

2. Вона цінує особистий простір

Їй знадобиться власний простір у стосунках. Не чекай, що вона постійно чіплятиметься, тому що вона також цінує свій особистий простір і час. Тож краще не просити її приділяти особистий час тобі. Це може відштовхнути.

3. Прояви терпіння

Щоб перемогти сильну жінку, знадобиться час. Таких жінок або раніше ображали, або від початку привчали до самостійності. Значить, їй не потрібний чоловік для роботи. Вона просто хоче, щоби хтось її любив, а вона – проявляла відповідні емоції у відповідь. Знайди час і прояви терпіння з такою жінкою.



Прояви терпіння та не підганяй її / Фото DocuSign

4. Вона цінує прямий тон

Вона без вагань висловлює свою думку. Незалежні жінки вперті та самовпевнені. Ти не можеш придушити її своєю думкою, тому що вона може слухати, але діятиме відповідно до того, що вважає правильним. Вона також буде дуже відвертою з тим, чого хоче й очікує від стосунків. Тож не витрачай час на розмови з нею про непотрібні речі.

5. Фінансове питання важливе

У неї буде співвідношення ціни та якості, а також вона буде очікувати, що ти витрачаєш кошти з розумом. Вона ніколи не попросить у тебе подарунків чи допомоги, бо не хоче, щоб її щастя залежало від іншої людини. Вона також підкаже, як розумно заощадити гроші.

6. Вона сама справляється зі своїми проблемами

Вона може впоратися зі своїми проблемами. Вона не дівиця в біді, яка очікує, що хтось прийде та врятує її. Фінансові, сімейні чи інші питання, вона вирішить їх сама. Але ти завжди можеш запропонувати їй допомогу і вона обов'язково це оцінить.



Такий тип жінок самостійно справляється з проблемами / Фото Christin Hume

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Стосунки з сильною та незалежною жінкою вирізняються певною пікантністю. Головне – обговорити, що вам подобається, а що – ні. В такому випадку ваша пара приречена на те, щоб проіснувати якомога довше.