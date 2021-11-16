Белки (протеины) – основа, кирпичики, построения клеток и тканей нашего тела. Однако и белковое отравление – явление не редкое.
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Как можно отравиться белками
Отравление белками на самом деле случается довольно часто. Особенно с теми, кто очень активно работает над созданием красивого тела или ради похудения.
Причиной интоксикации чаще становится усиление рациона протеинами и сложными жирами. Речь идет о большом количестве мяса и / или морепродуктов, и при этом отсутствии углеводов.
Самыми же опасными являются морепродукты, а именно – крабы, креветки, устрицы, осьминоги и другие моллюски.
- Да, они богаты витаминами и микроэлементами, но и протеинами. А вот жиров и углеводов там практически нет.
- Следовательно, частое и чрезмерное употребление этих продуктов может стать причиной отравления.
Какие последствия белкового отравления
В метаболизме белков ключевую роль играют почки и печень. Когда человек потребляет избыточное количество продуктов с их содержанием, то весь его организм испытывает риск получить повышенный уровень аммиака, мочевины и аминокислот в крови.
Белки (протеины) – основа, кирпичики, построения клеток и тканей нашего тела / Фото unsplash
Острое белковое отравление сопровождают тошнота, рвота, нарушение стула, повышенная температура тела, боль в животе и общее плохое самочувствие. Острое же отравление может перерасти в хроническое, а тогда у человека будет:
- Повышенная хрупкость костей из-за вымывания из них кальция.
- Мочекаменная болезнь.
- Слабость, повышенная утомляемость, синдром хронической усталости.
- Атаки головной боли, раздвоения и помутнения в глазах.
- Предобморочные состояния, сердечная недостаточность, одышка.
Как снять симптомы белкового отравления
Самостоятельно это можно делать только в лёгких случаях. То есть при появлении симптомов лучше немедленно обращаться в скорую помощь.
А до ее прибытия самостоятельно можно:
- Выпить слабительное и адсорбенты (активированный уголь и тому подобное).
- Пить как можно больше жидкости (желательно простой воды или некрепкого чая).
- Также можно принять обезболивающее и жаропонижающее.
Как лечиться при хронической белковой интоксикации – рассказать может только специалист. Но в любом случае рацион придется менять.