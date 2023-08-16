Черные дыры – это области полного гравитационного коллапса, где гравитация превосходит все остальные силы во вселенной и сжимает сгусток материи до бесконечно крошечной точки. Вокруг нее расположен горизонт событий, который не является "твердым" пределом, а является просто пределом, из-за которого даже свет не может сбежать.

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Когда умирает массивная звезда, ее огромный вес давит на ядро, и образуются черные дыры. Любая материя или излучение, блуждающие слишком близко к черной дыре, попадают в ловушку сильной гравитации и затягиваются за горизонт событий.

Кое-что интересное о черных и белых дырах

Чтобы дойти до концепции белой дыры, мы должны вспомнить о течении времени. Итак: если бы мы сняли фильм об образовании черной дыры и прокрутили бы его в обратном направлении, то увидели бы объект, излучающий волны и частицы. И, в итоге, он взорвется, оставив после себя массивную звезду. Это и есть белая дыра.

Белые дыры были бы еще более странными, чем черные:

Они все еще имели бы сингулярности в центрах и горизонты событий, все еще были бы массивными гравитационными объектами, но любое вещество, попадающее в белую дыру, немедленно выбрасывалось бы со скоростью больше скорости света, что вызывало бы неистовое белое сияние.

И все, что существует вне белой дыры, никогда не смогло бы попасть внутрь, потому что оно должно двигаться быстрее света, чтобы пересечь горизонт событий.



Белые дыры – это теоретические космические области, которые функционируют противоположным образом к черным дырам / Фото Future, Adam Smith

Существуют ли белые дыры в реальной вселенной

Второй закон термодинамики говорит, что энтропия закрытых систем может только расти. Другими словами, неупорядоченность всегда растет.

Например, скажем, ты бросаешь пианино в дробилку. Выходит куча измельченного мусора. Беспорядок в системе увеличился, и второй закон термодинамики – исполнен.

Но если ты бросишь в ту же дробилку кучу случайных обломков, то не получишь из нее новое пианино, потому что это приведет к уменьшению беспорядка.

Да, мы не можем просто запустить процесс образования черной дыры в обратном направлении и получить белую дыру, потому что это приведет к уменьшению энтропии. Хотя общая теория относительности Эйнштейна допускает реальность белых дыр, термодинамика говорит твердое "нет" этой концепции.

Итак, какими бы интересными и удивительными ни казались белые дыры, они не являются особенностями реальной вселенной – лишь призраками, преследующими математику общей теории относительности.