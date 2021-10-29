Гикеанная планета или планета-гикеан – очень привлекательный космический объект, который будет рад найти любой астроном или астрофизик. А все потому, что там может существовать жизнь.

Правда – пока лишь гипотетически. Впрочем, если ты интересуешься темой космоса, то обязательно должен знать, что это за тип планет и чем он важен для науки.

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Что такое планета-гикеан

Гикеанная планета или планета-гикеан – что это? Сложное якобы слово имеет простое объяснение: название гикеан – это соединение слов "водород" ("гидроген") и "океан". Далее все просто понять.

Гикеан – это гипотетический тип планет, пригодных для жизни.

Ведь они покрыты водой (океаном), достаточно горячие и имеют богатую водородом атмосферу.

К гикеанным планетам обычно могут причислить скалистые суперземли (или сверхземли – как минимум вдвое больше Земли) и мининептуны. И, говорят ученые, таких тел немало среди экзопланет (планет вне Солнечной системы).



Планета-гикеан – скалистое тело, покрытое жидким океаном из воды / Фото unsplash

И зачем эти гикеаны нужны

Гикеанные планеты интересуют исследователей, так как там может существовать инопланетная жизнь. Причем в гораздо более широком смысле, чем ученые до сих пор ее трактовали.

Сейчас жизнь в космосе ищут обычно на планетах, похожих на Землю.

Что естественно: ведь наш скалистый и покрытый водой мир является единственным с жизнью, о котором мы знаем.

Но Вселенная изобилует огромным разнообразием планет! Безусловно, некоторые из которых могут быть пригодными для жизни – несмотря на полную непохожесть на Землю.

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В поисках биомаркеров

В Институте астрономии Кембриджского университета в Англии ученые провели исследования по этому вопросу.

Они выделили один из типов экзопланет – гикеаны, в 2,5 раза больше Земли, и с огромными океанами жидкой воды на поверхности и кучей водорода в атмосфере.

Этих планет в нашей галактике много, и они могут содержать микробную жизнь – вроде "экстремофилов" в некоторых жестких средах Земли.

Планеты-гикеаны открывают совершенно новый путь в поиске жизни во Вселенной,

– говорится в опубликованной в августе в The Astrophysical Journal статье доктора Никку Мадхусудхана.



Ученые убеждены, что признаки жизни на гикеанных экзопланетах можно найти / Фото shutterstock

Ведь условия для жизни могут существовать на планетах, кардинально отличных от Земли.

Ученые определили ряд гикеанных планет, атмосферу которых можно было бы проверить в поисках биомаркеров (признаков жизни) – с помощью обсерваторий следующего поколения, как вот телескоп Джеймса Вебба.

(признаков жизни) – с помощью обсерваторий следующего поколения, как вот телескоп Джеймса Вебба. Они вращаются вокруг маленьких и тусклых красных карликовых звезд на расстоянии в 35 – 150 световых лет от Земли.

Выявление биомаркеров изменило бы наше представление о жизни во Вселенной! Мы должны быть открытыми относительно того, где можем найти жизнь и в какой форме, ведь природа продолжает удивлять нас часто немыслимыми способами,

– убежден Мадхусудхан.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.