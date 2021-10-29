Правда – пока лишь гипотетически. Впрочем, если ты интересуешься темой космоса, то обязательно должен знать, что это за тип планет и чем он важен для науки.

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Что такое планета-гикеан

Гикеанная планета или планета-гикеан – что это? Сложное якобы слово имеет простое объяснение: название гикеан – это соединение слов "водород" ("гидроген") и "океан". Далее все просто понять.

Гикеан – это гипотетический тип планет, пригодных для жизни.

Ведь они покрыты водой (океаном), достаточно горячие и имеют богатую водородом атмосферу.

К гикеанным планетам обычно могут причислить скалистые суперземли (или сверхземли – как минимум вдвое больше Земли) и мининептуны. И, говорят ученые, таких тел немало среди экзопланет (планет вне Солнечной системы).



Планета-гикеан – скалистое тело, покрытое жидким океаном из воды / Фото unsplash

И зачем эти гикеаны нужны

Гикеанные планеты интересуют исследователей, так как там может существовать инопланетная жизнь. Причем в гораздо более широком смысле, чем ученые до сих пор ее трактовали.

Сейчас жизнь в космосе ищут обычно на планетах, похожих на Землю.

Что естественно: ведь наш скалистый и покрытый водой мир является единственным с жизнью, о котором мы знаем.

Но Вселенная изобилует огромным разнообразием планет! Безусловно, некоторые из которых могут быть пригодными для жизни – несмотря на полную непохожесть на Землю.

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В поисках биомаркеров

В Институте астрономии Кембриджского университета в Англии ученые провели исследования по этому вопросу.

Они выделили один из типов экзопланет – гикеаны, в 2,5 раза больше Земли, и с огромными океанами жидкой воды на поверхности и кучей водорода в атмосфере.

Этих планет в нашей галактике много, и они могут содержать микробную жизнь – вроде "экстремофилов" в некоторых жестких средах Земли.

Планеты-гикеаны открывают совершенно новый путь в поиске жизни во Вселенной,

– говорится в опубликованной в августе в The Astrophysical Journal статье доктора Никку Мадхусудхана.



Ученые убеждены, что признаки жизни на гикеанных экзопланетах можно найти / Фото shutterstock

Ведь условия для жизни могут существовать на планетах, кардинально отличных от Земли.

Ученые определили ряд гикеанных планет, атмосферу которых можно было бы проверить в поисках биомаркеров (признаков жизни) – с помощью обсерваторий следующего поколения, как вот телескоп Джеймса Вебба.

Они вращаются вокруг маленьких и тусклых красных карликовых звезд на расстоянии в 35 – 150 световых лет от Земли.

Выявление биомаркеров изменило бы наше представление о жизни во Вселенной! Мы д олжны быть открытыми относительно того, где можем найти жизнь и в какой форме, ведь природа продолжает удивлять нас часто немыслимыми способами,

– убежден Мадхусудхан.