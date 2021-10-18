И еще есть 7761 кандидат, как свидетельствуют данные NASA , – они ждут подтверждения. Материала для исследования – пропасть. Теперь специалисты стремятся выяснить больше об атмосфере и окружающей среде этих планет.

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Изучение экзопланет – как оно происходит

Исследователи экзопланет надеются выяснить, есть ли у любой из них необходимые составляющие для существования жизни.

Например, в Университете Северной Аризоны с участием виртуальной планетарной лаборатории (VPL) Института астробиологии NASA разработали технику поиска океанов в дальних мирах.

Вода, напомним, является ключевым ингредиентом жизни как мы ее понимаем.

Доминик Райан и Тайлер Робинсон опубликовали в The Planetary Science Journal результаты исследования "Выявление океанов на экзопланетах по фазозависимому анализу спектральных основных компонентов".



TOI 1338 – экзопланета между двух звезд, обнаружена телескопом TESS / Фото NASA

Транзитная фотометрия

Едва ли не самым перспективным методом исследования экзопланет является транзит или транзитная фотометрия – мониторинг звезд за периодическими спадами яркости.

Эти спады для наблюдателя являются признаками планет, проходящих (осуществляющих транзит) перед родительскими звездами.

Иногда астрономы могут получать данные для спектрального анализа – когда свет проходит через атмосферу так называемой "транзитной планеты".

И таким образом могут узнать о ее химическом составе.



Экзопланета HR8799e, увиденная на большом телескопическом интерферометре / Фото ESO

В ожидании перемен

К сожалению, метод транзита не позволяет проводить наблюдения за поверхностью. Как и другие современные методы исследования.

Тем не менее в ближайшее время ситуация может значительно улучшиться – благодаря инструментам нового поколения, как космический телескоп Джеймса Вебба JWST или наземная обсерватория ELT.

Благодаря сложной оптике, коронографам и спектрометрам эти телескопы смогут непосредственно снимать меньшие экзопланеты, вращающиеся ближе к своим звездам.

А именно там, скорее всего, можно найти потенциально пригодные для жизни условия.

К слову Искусственный интеллект смог заглянуть в загадочные темные кратеры на Луне

К слову, работа ученых, о которой мы упомянули выше, как раз и прокладывает "четко определенный путь" для будущих исследований экзопланет способом прямой визуализации!