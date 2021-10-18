И еще есть 7761 кандидат, как свидетельствуют данные NASA, – они ждут подтверждения. Материала для исследования – пропасть. Теперь специалисты стремятся выяснить больше об атмосфере и окружающей среде этих планет.
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Изучение экзопланет – как оно происходит
Исследователи экзопланет надеются выяснить, есть ли у любой из них необходимые составляющие для существования жизни.
- Например, в Университете Северной Аризоны с участием виртуальной планетарной лаборатории (VPL) Института астробиологии NASA разработали технику поиска океанов в дальних мирах.
- Вода, напомним, является ключевым ингредиентом жизни как мы ее понимаем.
Доминик Райан и Тайлер Робинсон опубликовали в The Planetary Science Journal результаты исследования "Выявление океанов на экзопланетах по фазозависимому анализу спектральных основных компонентов".
TOI 1338 – экзопланета между двух звезд, обнаружена телескопом TESS / Фото NASA
Транзитная фотометрия
Едва ли не самым перспективным методом исследования экзопланет является транзит или транзитная фотометрия – мониторинг звезд за периодическими спадами яркости.
- Эти спады для наблюдателя являются признаками планет, проходящих (осуществляющих транзит) перед родительскими звездами.
- Иногда астрономы могут получать данные для спектрального анализа – когда свет проходит через атмосферу так называемой "транзитной планеты".
И таким образом могут узнать о ее химическом составе.
Экзопланета HR8799e, увиденная на большом телескопическом интерферометре / Фото ESO
В ожидании перемен
К сожалению, метод транзита не позволяет проводить наблюдения за поверхностью. Как и другие современные методы исследования.
- Тем не менее в ближайшее время ситуация может значительно улучшиться – благодаря инструментам нового поколения, как космический телескоп Джеймса Вебба JWST или наземная обсерватория ELT.
- Благодаря сложной оптике, коронографам и спектрометрам эти телескопы смогут непосредственно снимать меньшие экзопланеты, вращающиеся ближе к своим звездам.
А именно там, скорее всего, можно найти потенциально пригодные для жизни условия.
К слову Искусственный интеллект смог заглянуть в загадочные темные кратеры на Луне
К слову, работа ученых, о которой мы упомянули выше, как раз и прокладывает "четко определенный путь" для будущих исследований экзопланет способом прямой визуализации!