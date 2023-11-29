Ты, должно быть, слышал о гостинге, возможно, даже был его жертвой или виновником. Знаешь, что эта практика заключается в том, что человек внезапно исчезает, не подавая никаких признаков жизни. Став все популярнее последнего десятилетия, она может вызвать много разочарований, тревоги и чувства отторжения, и, безусловно, это не лучший способ расстаться с кем-то.

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Никто не обязан оставаться в отношениях, не делающих его счастливым, или продолжать встречаться с кем-то, кто ему не интересен, или с кем он не видит будущего. Однако это не означает, что ты должен применять метод гостинга только для того, чтобы избежать этого. Это простое решение на самом деле наносит много вреда.

Что ты можешь сделать, так это прибегнуть к касперингу, названному в честь призрака из мультфильма "Каспер – доброжелательное привидение" или фильма с Кристиной Риччи, Биллом Пуллманом и Девоном Саввой в главных ролях.

Что такое касперинг?

Согласно Psychology Today, касперинг – это вежливая форма гостинга. Процесс расставания происходит немного мягче, и никто не остается без информации о том, что произошло, сделал ли ушедший человек что-то не так, и вернется ли он к отношениям в будущем.

Касперинг – это постепенное прекращение общения с потенциальным партнером, а не внезапное исчезновение с целью минимизации эмоционального вреда.

– рассказывает психотерапевт Журдан Траверс.

По словам эксперта, преимущество касперинга заключается в том, что он позволяет распознать интенсивные эмоции, возникающие в романтических отношениях. А еще он стремится сохранить уважение к другому человеку и к себе. Идея заключается в том, чтобы разводящийся человек чувствовал себя максимально комфортно в процессе, который не является ни слишком резким, ни слишком неожиданным.



Касперинг позволяет постепенно удаляться в отношениях / Фото freepik

Касперинг имеет 3 важных момента, которые делают его гораздо лучшим вариантом, чем гостинг.

Первый пункт – это то, что он стремится установить коммуникацию, а не молчание, что он не обрывает контакт внезапно, а постепенно и побуждает тебя четко выразить то, что ты чувствуешь или что ты ищешь, исходя из того, что нежелание чего-то с человеком не оправдывает исчезновение без предупреждения.

что он не обрывает контакт внезапно, а постепенно и побуждает тебя четко выразить то, что ты чувствуешь или что ты ищешь, исходя из того, что нежелание чего-то с человеком не оправдывает исчезновение без предупреждения. Второй пункт состоит в том, что он направлен на поддержание достоинства обоих людей во время разрыва, путем принятия правильных позиций, чтобы показать уважение другому.

путем принятия правильных позиций, чтобы показать уважение другому. Третий момент состоит в том, чтобы завершить собственный процесс расставания, двигаться дальше и спокойно решить, чего ты действительно хочешь.

Следует признать, что гостинг – это быстрее, легче и радикальнее, и, возможно, это правильный шаг, когда ты имеешь дело с токсичным, вредным или деструктивным человеком. В противном случае лучше прибегнуть к касперингу, чтобы человек, которого ты покинул, имел время и пространство, необходимые для того, чтобы пережить это испытание и продлить свою жизнь без ущерба для его самооценки. Или твоей.

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Если ты заботишься о поддержке ваших отношений, то лучше искренне поговорить со своей партнершей. Можно будет откровенно обсудить происходящее между вами и то, как это можно исправить. И, возможно, даже касперинга не потребуется для экологического завершения отношений.