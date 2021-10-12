Конечно, на самом деле это совсем не так. Каждое из этих понятий имеет свое четкое определение, и мы о них сейчас расскажем – простыми словами.

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Что такое комета

Кометы – это такие себе пылевые снежки. Замерзшие космические камушки. В их составе в основном лед, углекислый газ, аммиак и метан, густо замешанные с пылью.

У комет есть ледяное ядро, окруженное облаком газа и пыли.

Это облако называют кома , она возникает из-за нагрева льда в ядре под лучами Солнца и его испарения.

О, и еще кометы вращаются вокруг Солнца по эллиптических преимущественно орбитах.

Хвост. В процессе приближения к звезде у кометы могут образоваться два хвоста – прямой газовый от солнечного ветра и изогнутый пылевой от солнечного тепла.



Вот она – комета / Фото unsplash

А кто такие тогда метеориты и метеоры

Каждый раз, когда комета приближается к Солнцу, она частично испаряется. На пути кометы остается множество ее маленьких кусочков . Так вот, эти кусочки, бывает, врезаются в Землю, и называют их метеорами.

Точнее, это Земля врезается в них – когда пересекает траекторию движения кометы.

Именно поэтому мы на нашей планете видим такое явление как метеорный дождь.

Напомним, бояться его не стоит – метеоры почти все сгорают в атмосфере Земли.

Метеориты. А те, которые к планете долетели и где-то упали, называют метеоритами. Проще говоря, метеорит – это остаток метеора, который упал на поверхность Земли (или другого космического тела).



А это – астероид / Фото NASA

Какая разница между астероидом и кометой

Основное отличие астероида и кометы – это то, из чего они состоят .

Астероиды – это металлы и камни, а кометы, как ты уже знаешь, – это лед, пыль и те же камни. Также астероиды значительно плотнее комет.

И астероиды, и кометы образовались в начале истории Солнечной системы, где-то 4,5 миллиарда лет назад. Астероиды просто возникли ближе к Солнцу, поэтому не имеют льда в составе.

Еще есть разница в размере – ядро кометы редко больше 10 километров, астероиды же бывают от сотен метров до сотен километров в диаметре. Ну и хвоста, понятно, у них нет.