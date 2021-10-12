Конечно, на самом деле это совсем не так. Каждое из этих понятий имеет свое четкое определение, и мы о них сейчас расскажем – простыми словами.
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Что такое комета
Кометы – это такие себе пылевые снежки. Замерзшие космические камушки. В их составе в основном лед, углекислый газ, аммиак и метан, густо замешанные с пылью.
- У комет есть ледяное ядро, окруженное облаком газа и пыли.
- Это облако называют кома, она возникает из-за нагрева льда в ядре под лучами Солнца и его испарения.
О, и еще кометы вращаются вокруг Солнца по эллиптических преимущественно орбитах.
Вот она – комета / Фото unsplash
А кто такие тогда метеориты и метеоры
Каждый раз, когда комета приближается к Солнцу, она частично испаряется. На пути кометы остается множество ее маленьких кусочков. Так вот, эти кусочки, бывает, врезаются в Землю, и называют их метеорами.
- Точнее, это Земля врезается в них – когда пересекает траекторию движения кометы.
- Именно поэтому мы на нашей планете видим такое явление как метеорный дождь.
Напомним, бояться его не стоит – метеоры почти все сгорают в атмосфере Земли.
А это – астероид / Фото NASA
Какая разница между астероидом и кометой
Основное отличие астероида и кометы – это то, из чего они состоят.
- Астероиды – это металлы и камни, а кометы, как ты уже знаешь, – это лед, пыль и те же камни. Также астероиды значительно плотнее комет.
- И астероиды, и кометы образовались в начале истории Солнечной системы, где-то 4,5 миллиарда лет назад. Астероиды просто возникли ближе к Солнцу, поэтому не имеют льда в составе.
Еще есть разница в размере – ядро кометы редко больше 10 километров, астероиды же бывают от сотен метров до сотен километров в диаметре. Ну и хвоста, понятно, у них нет.