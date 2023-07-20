А люди отличаются очень мощным разумом, который способен и обретать знания, и ограничивать их, вызывая дискомфорт и тревогу. То есть то, как мы используем свой разум, определяет то, как мы относимся к миру и собственному телу.

Также интересно Для мужчин с характером: рецепт крутого коктейля Bold Boy

Другими словами, связь между телом и разумом весьма пряма и неоспорима. Вопрос в том, как использовать его в пользу удовольствия? Именно здесь в игру вступают ментальные оргазмы.

Ментальный оргазм: что это такое

Ментальный оргазм – это тот пиковый уровень удовольствия, которого можно достичь, просто используя силу разума для большего удовольствия.

Есть даже люди, у которых ментальный оргазм получается иметь и без физического контакта, с помощью психологической подготовки, визуальной стимуляции, медитации, чувственной обстановки и так далее.



Позволь себе наслаждаться на полную катушку с помощью своего ума / Фото freepik

Как усилить ментальные оргазмы

В ментальных оргазмах фундаментальным является то, чтобы разум был готов наслаждаться, а для этого важно учесть определенные моменты. В частности:

Научись расслабляться во время сексуальных контактов. Позволь своему телу почувствовать себя свободным от напряжения, готовым к наслаждению. Можешь начать с нескольких вдохов, которые помогут снять напряжение в каждой части тела, начиная с головы и продвигаясь к ногам, шаг за шагом осознавая, что происходит в каждой части тела.

Позволь своему телу почувствовать себя свободным от напряжения, готовым к наслаждению. Можешь начать с нескольких вдохов, которые помогут снять напряжение в каждой части тела, начиная с головы и продвигаясь к ногам, шаг за шагом осознавая, что происходит в каждой части тела. Позволь своему разуму очиститься. Достичь такого уровня расслабления нелегко, потому что наш разум постоянно бродит, и нам трудно оставить его на паузе хотя бы на мгновение. Однако если ты сможешь сделать свои мысли менее повторяющимися и интенсивными, то подготовишь себя, чтобы почувствовать больше удовольствия. Но если мысли будут совсем рассеяны, ты потеряешь способность чувствовать в моменте. Итак, нужно сначала сосредоточиться на дыхании, а затем установить контакт со своим телом, чтобы сосредоточиться на наслаждении.

Достичь такого уровня расслабления нелегко, потому что наш разум постоянно бродит, и нам трудно оставить его на паузе хотя бы на мгновение. Однако если ты сможешь сделать свои мысли менее повторяющимися и интенсивными, то подготовишь себя, чтобы почувствовать больше удовольствия. Но если мысли будут совсем рассеяны, ты потеряешь способность чувствовать в моменте. Итак, нужно сначала сосредоточиться на дыхании, а затем установить контакт со своим телом, чтобы сосредоточиться на наслаждении. Сосредоточься на удовольствии. Например, если ты с человеком, стимулирующим твое тело, сосредоточься только на испытываемом удовольствии. Что именно ты чувствуешь, где именно в твоем теле, какие движения тебе нравятся, как твое тело на них реагирует? Такие вопросы помогут лучше понять, что тебе нравится. И, сконцентрировавшись на этом, ты сможешь усилить свои оргазмы.

Скажи своему телу, что ему позволено наслаждаться. Старайся, чтобы связь твоего разума с физическим наслаждением была глубокой, чтобы твои оргазмы были сильнее. Если же не веришь нам, просто проверь это на практике.