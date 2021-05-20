У такой ситуации есть определенные причины. Поговорим сегодня на Men 24 , что это за состояние, почему оно возникает, и что делать, если посткоитальная дисфория мучит регулярно.

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Что такое посткоитальная дисфория

Посткоитальная дисфория – это состояние беспричинной грусти, раздражения, иногда и агрессии, которое возникает (внимание!) после успешного полового акта.

Принято считать, что таким состоянием по большей части страдают женщины.

Роберт Швейцер из Квинслендского технологического института, например, опросил 200 представительниц женского пола, и оказалось, что ровно треть из них имели дисфорию после близости хотя бы раз в жизни.

Причем переживания эти не были связаны с плохим отношением к партнеру – даже наоборот, скорее с хорошим.

А вот в 2018 году ученые из Австралии доказали, что у мужчин бывают такие же проблемы.

Специалисты опросили 1200 мужчин из Германии, Австралии, Новой Зеландии, России и Англии. Обязательным условием для участия в опросе было наличие постоянной сексуальной партнерши.

И оказалось, что мужчины чувствовали посткоитальную дисфорию еще чаще, чем женщины! Да – аж в 41% случаев. Причем 4% сказали, что страдают дисфорией регулярно.



Мужчины страдают дисфорией после секса чаще, чем женщины / Фото unsplash

Почему иногда после секса возникает состояние угнетения

Причин возникновения посткоитальной дисфории – множество.

Здесь и биологические факторы. Дело в том, что после оргазма у человека стремительно падает уровень дофамина ("гормона удовольствия"), а это вызывает не очень приятные ощущения.

Впрочем, снижение уровня дофамина – естественный и нужный процесс, иначе человек после сексуального контакта хотел бы следующего сразу, и так раз за разом.

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И, конечно, психологические. Ученые называют среди причин и заболевания мозга, и травмы детства, и неврастении, а еще и различные интоксикации (например, табачную или алкогольную), которые эти состояния ухудшают.

И не стоит забывать о переутомлении, из-за которого очень часто страдают люди, которые много работают (а как иначе в современном мире?).